Nieuwe locatie voor ’t Cleppertje

De voedselbedeling die het OCMW lange tijd in deelgemeente Hoogstade in een van de koterijen achter Clep heeft georganiseerd, is nu verhuisd naar een aantrekkelijker pand in de Nieuwstraat, naast basisschool Spelenderwijs.

“Voedselhulp ’t Cleppertje is verhuisd naar het centrum van Alveringem en heeft ook een nieuwe naam gekregen: sociale kruidenier ‘ToeTuzend’. De werking blijft grotendeels hetzelfde – in overleg met de maatschappelijk assistent van het OCMW kunnen mensen er terecht – maar de locatie is aantrekkelijker en biedt meer mogelijkheden. Slechts een klein gedeelte van het pand is sociale kruidenier. De rest van de woning doet dienst als crisiswoning voor mensen die heel plots dakloos zouden zijn en geen andere oplossing hebben.”

Nieuwstraat

“ToeTuzend is gevestigd in de Nieuwstraat 48”, zegt schepen voor Sociale zaken Karolien Avonture (Gemeentebelangen). “Mensen in nood kunnen op twee namiddagen in de maand langskomen om zelf een pakket voedingswaren samen te stellen. Het aanbod wisselt en bevat onder meer droogvoeding, conserven, verzorgingsproducten en luiers. Deze producten worden geleverd via FEAD/ESF+, een Europees fonds dat België ondersteunt bij voedselhulp en materiële hulp. Dankzij een samenwerking met Foodsavers is er ook een aanbod van verse producten zoals groenten, fruit, vlees, zuivel en brood. Foodsavers haalt voedseloverschotten op bij handelaars en verdeelt ze onder sociale initiatieven.”

ontmoetingsplaats

De locatie wil in de toekomst meer zijn dan enkel een plek om boodschappen te doen. Er wordt gewerkt aan een gezellige ontmoetingsruimte waar bezoekers terechtkunnen voor een kop koffie en een gesprek.”

De sociale kruidenier werkt op uitnodiging. Wie graag wil langsgaan, kan contact opnemen met het OCMW via 058 28 88 81 of ocmw@alveringem.be. (AB)