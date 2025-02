Nieuwe locatie voor skatepiste in Zandvoorde

Jongeren en inwoners van Zandvoorde hebben een brief gekregen dat de skatepiste er niet komt op de site van OC ’t Kasteeltje. Bart Plasschaert (Trots op Oostende) wilde graag weten wat het stadsbestuur van plan is. “We zijn absoluut van plan om iets van skatepark te voorzien in Zandvoorde”, bevestigde schepen Judith Ooms (Vooruit).

“Bij de voorbereiding van de vergunningsaanvraag in december bleek echter dat de keuze van ’t Kasteeltje als locatie gepaard zou gaan met een serieuze verharding. Vermits ontharding van het publiek domein door dit bestuur als een prioriteit naar voren werd geschoven, hebben we beslist om de locatie te herbekijken. Het is niet de bedoeling om het dossier te vertragen.”

Bart Plasschaert betreurt de beslissing. “Het klopt niet dat er extra verharding zou komen, er was beslist om het terras aan de andere kant van het OC uit te breken, waardoor er 0 procent extra verharding zou zijn.”