Nieuwe locatie voor kinderopvang Melodie

Na enige omzwervingen heeft kinderopvang Melodie terug een vaste stek gevonden in een historische woning op Machelendorp 6. De gemeente kocht en renoveerde de woning zodat Loth Devlieger en Melanie De Sloover er samen met vijftien kindjes hun intrek kunnen nemen.

De gemeente kocht het gebouw naast Huis De Leeuw in 2019. Daarmee is de volledige hoek van Machelendorp in handen van de gemeente. Aan de andere kant van Huis De Leeuw bevindt zich het Lokaal Opvanginitiatief waar op kleine schaal asielzoekers onderdak kunnen vinden. Ook dit gebouw werd gerenoveerd.

Voor de gevel van het nieuwe onderkomen van opvang Melodie baseerde de gemeente zich op een foto uit 1929 om het gebouw in zijn oude glorie te herstellen. Op de benedenverdieping komt de opvang, op de bovenverdieping komt later een noodwoning, de eerste in eigendom van de gemeente zelf. Voordien moesten gezinnen die bijvoorbeeld door een brand getroffen werden, hopen op een vrije sociale woning.

De renovatiekosten voor dit alles zijn begroot op 590.000 euro. (JF)