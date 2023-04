Nieuwe lichting Kortrijkse Stadsartiesten klaar om op te treden op buurt- of straatfeesten

Maak kennis met de nieuwe lichting Kortrijkse Stadsartiesten. Wanneer je een van deze 42 acts boekt op jouw straat- of buurtfeest, krijg je de kosten (deels) terugbetaald door de stad. Elk jaar wordt de selectie Stadsartiesten vernieuwd. In de nieuwe lichting 2023 zitten o.a. muziekgroepen, circusacts, goochelaars en kinderanimatie.

Vorig jaar lanceerde Stad Kortrijk het project Stadsartiesten. Wie een Kortrijkse Stadsartiest boekt om op te treden op een straat- of buurtfeest, krijgt daarvoor een terugbetaling. Afhankelijk van de grootte van de optredende groep gaat het over een bedrag tussen 120 en 360 euro. Om te genieten van de terugbetaling moet het feest wel gratis, publiek toegankelijk en zonder winstoogmerk zijn.

Stephanie Demeyer, schepen van Ontmoetingscentra: “Het project Stadsartiesten gaat zijn tweede jaargang in. Afgelopen jaar werd 23 keer een Stadsartiest geboekt op een straat- of buurtfeest. Een mooie start, maar we willen dat aantal graag dit jaar verdubbelen. Kortrijk en de deelgemeenten tellen meer dan 200 wijk- en buurtcomités, dus dat moet zeker kunnen. Door de financiële drempel (deels) weg te nemen bij organisatoren van buurtfeesten, creëren we meer speelmogelijkheden voor Kortrijks creatief talent en dat zorgt voor meer ambiance op de buurt- en straatfeesten.”

Stadsartiest = kwaliteit

Met het project Stadsartiesten wil de stad organisatoren van buurt- en straatfeesten stimuleren om een podium te creëren voor Kortrijkse acts. Kortrijk bulkt namelijk van het artistiek talent, maar het is niet altijd evident voor artiesten om podiumervaring op te doen. Om zoveel mogelijk Kortrijkse creatievelingen de kans te geven om Stadsartiest te worden, wordt de selectie elk jaar vernieuwd. Enkel artiesten die in Kortrijk wonen, werken of studeren, komen in aanmerking. Voor dit jaar (april 2023 tot april 2024) selecteerde de jury 42 acts uit de ingezonden kandidaturen. Wie een Stadsartiest boekt, mag zeker zijn van een kwaliteitsvolle act.

Axel Ronse, schepen van Cultuur: “Kortrijk bruist van artistiek talent, maar zonder een podium kan dat talent niet schitteren. Met het project Stadsartiesten wil de stad alle buurt- en straatcomités aanmoedigen om een podium te bieden aan lokale creatievelingen en zo Kortrijks talent te ontdekken. Een selectie van 42 getalenteerde artiesten, wonend, werkend of studerend in Kortrijk, staan klaar om te schitteren. Boek een Stadsartiest en ontdek het artistieke hart van Kortrijk!”

Muziek, dans maar ook kinderanimatie

Net als vorig jaar bestaat het gros uit muzikanten en bands. Van rock tot folk, hiphop, wereldmuziek of bigband: iedereen vindt wel iets om van zijn feest een knaller te maken. Daarnaast is het aantal acts voor kinderen stevig uitgebreid. Terwijl de kinderen genieten van kinderanimatie, een circusact of goochelaar, kunnen de volwassenen rustig bijpraten met hun buren. Organiseer jij binnenkort een wijk- of buurtfeest? Surf dan vlug naar www.stadsartiesten.be.

Op die website krijgen alle artiesten een eigen fiche met beschrijving van hun act, met ook links naar luister- of beeldfragmenten én het advies van de jury. Je vindt op de website ook alle info over hoe je een Stadsartiest moet boeken en hoe je de gemaakte kosten kan terugkrijgen. De selectie stadsartiesten staat ook in een brochure die wordt verspreid onder de straat- en buurtcomités en in de wijk- en ontmoetingscentra. Iedereen die een feest organiseert, kan trouwens een Stadsartiest boeken. Maar enkel voor buurt- en straatfeesten die gratis, publiek toegankelijk en zonder winstoogmerk zijn, kan je een tussenkomst van de stad krijgen.