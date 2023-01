Nieuwe leeshoek bij Kind en Gezin

In het het consultatiebureau van Wiegwijs (vroeger Kind en Gezin), gehuisvest in het Socaal Huis, is een splinternieuwe boekstartleeshoek geopend. De leeshoek vormt een onderdeel van het boekstartproject van de bibliotheek en heeft als doel om kinderen tussen 0 en 2,5 jaar en hun ouders in contact te brengen met boeken om zo het lezen te stimuleren. Hiervoor werkt de bibliotheek onder meer samen met Wiegwijs. (DM)