Nieuwe lading lukken voor goede doel

Voor de vijftiende keer trekt Roger Tanghe er op uit met zijn ‘lukkentruck’. Eerste afspraak, de Roeselaarse Jaarbeurs waar hij met de blikken dozen met Destrooper wafeltjes present tekent. “Ik kan het niet laten, velen beseffen niet hoe hoog de nood is in onze stad.”

Op de achterkant van de vrachtwagen en op de blikken wafeldozen van Jules Destrooper prijkt ook dit jaar een schilderij van de hand van Filip Ramon een ontwerp van filantroop Roger Tanghe. “Dit keer probeer ik tien miljoen mensenjaren in een miljardste seconde uit te beelden. Het containerschip (N)Evergreen combineerde ik met de Ark van Noah. Terwijl mens en dier op zoek gaan naar redding op aarde of in de ruimte, waar ze Groendalkaas kunnen proeven, zie je ook de artificiële intelligentie oprukken. Centraal staat een alziend oog op een triangel. Dat is een werkstuk voor het marswagentje waar we als Roeselaars touwbedrijf aan meewerkten. Uiteraard staat ook de skyline van Roeselare centraal op het schilderij.”

Tien projecten

“Met de verkoop van de wafeltjes proberen we opnieuw een tiental projecten te steunen. De nood wordt steeds groter. De armoede in onze stad is gestegen van twaalf naar twintig procent. Onze Televestiaire verhuisde naar een nieuwe site. We gingen van 150 naar ruim achthonderd vierkante meter en om alle nood te lenigen zou het nog groter mogen zijn. Ik probeer alles zo positief te bekijken maar het is niet gemakkelijk als je de torenhoge problemen ziet waar vele mensen en steeds meer jongeren mee te maken hebben.”

Geholpen door een schare vrijwilligers staat Roger tijdens de Jaarbeurs met zijn vrachtwagen weer prominent op de middengang. “Naast verkopen van lukken ben ik die dagen ook altijd bezig met praten met de Jaarbeursbezoekers. Het is belangrijk dat de mensen weten waarvoor ze de doos koekjes kopen. De meeste mensen moet je niet overtuigen. Af en toe is er eens een uitzondering die blind blijft voor de noden van de minderbedeelden in onze stad maar dan proberen we met alle middelen de ogen te openen”, aldus nog Roger Tanghe.

Roger Tanghe staat met zijn lukken-voor-het-goede-doel op de Jaarbeurs van 1 tot en met 12 november. (Bart Crabbe)