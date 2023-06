De twee wandelpaden die door enkele klanten van Dirk Knockaert en Kathleen Verbeke van huisbrouwerij Klondiker werden uitgetekend, zijn zaterdag officieel ingewandeld.

Zo’n 150 stappers kozen ofwel voor het gezinswandelpad van 4 kilometer of voor het sportieve luik van 9 kilometer. Nadien was er in de ‘lochting’ van Klondiker een gezellig samenzijn.

Het muzikaal intermezzo werd verzorgd door de zeskoppige retrofun coverband die de hoppeplanten in de tuin meteen een halve meter deden groeien.