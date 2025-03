Nieuwe klepelmaaier en takkenschaar flexibel inzetbaar in Diksmuide

Het lokaal bestuur van Diksmuide heeft een nieuwe maaiarm met klepelmaaier en takkenschaar in gebruik genomen. Deze investering van bijna 74.000 euro kan flexibel ingezet worden voor zowel onderhoud, landschapsbeheer als het scheren van hagen op openbaar domein. De vorige klepelmaaier had 20 jaar op de teller staan, de takkenschaar maar liefst 28 jaar. Het was dus tijd voor een waardig alternatief, want zowel klepelmaaier als takkenschaar worden intensief gebuikt. Ze zijn inzetbaar voor het onderhoud en landschapsbeheer. Een takkenschaar is zowel ecologisch als ergonomisch een goeie keuze. Het lokaal bestuur lanceerde een prijsvraag en kwam uiteindelijk uit bij een lokale speler: Debruyne Agri, gevestigd op industriezone Heernisse. Zij leverden de maaiarm met klepelmaaier en takkenschaar voor 73.860 euro (inclusief btw) en namen de oude over.