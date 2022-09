Nieuwe kleedkamercontainers voor voetbalstadion De Velodroom

Het Torhoutse voetbalstadion De Velodroom krijgt vijf nieuwe kleedkamercontainers in combinatie met drie doucheruimten, dus acht samenhorende containers in totaal. Het stadsbestuur tekent daarvoor in op een raamcontract van Sport Vlaanderen. De aankoop werd maandagavond door de gemeenteraad goedgekeurd.

Sinds de aanleg van kunstgras op De Velodroom wordt het hoofdveld maximaal gebruikt voor wedstrijden en trainingen van de voetbalclubs KM en SK Torhout. Gevolg: er bestaat al geruime tijd een tekort aan fatsoenlijke kleedkamers en douchemogelijkheden. Straks zou dat euvel verholpen moeten zijn.

De acht containers kosten in totaal ruim 192.000 euro

“We hebben destijds voor een voorlopige oplossing gezorgd door enkele tweedehandse werfcontainers aan te kopen en die als omkleedruimte dienst te laten doen, weliswaar zonder sanitair en douches”, zei schepen van Sport Rita Dewulf (CD&V). “Die situatie is echter onhoudbaar. Een meer permanente en degelijke oplossing dringt zich op.”

Vlaanderen biedt via het project Sportspurt mogelijkheden om op een betaalbare manier te investeren in sportaccommodatie, het energiezuinig maken van de infrastructuur en de aankoop van materialen. De Vlaamse overheid doet dat door raamovereenkomsten af te sluiten met leveranciers, waarop steden en gemeenten kunnen intekenen. Het voordeel is dat Sport Vlaanderen een deel van het voorbereidende werk op zich neemt en dankzij de groepsaankopen gunstiger prijzen kan onderhandelen.

De aankoop van het blok van acht containers voor De Velodroom kost ruim 192.000 euro, btw en plaatsing inbegrepen. Er is ook een kleine berging voorzien. Er zullen ook nog enkele tienduizenden euro’s extra geïnvesteerd worden in een warmtepomp om de containers energiezuinig te maken.