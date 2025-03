Nieuwe kinderraad van Veurne is er klaar voor

Met de kinderraad wil stad Veurne kinderen laten kennismaken met de werking van een stadsbestuur, met de politieke organen en de administratie.

Net als echte gemeenteraadsleden debatteren ze over dossiers en helpen ze het stadsbestuur met thema’s die voor hen van belang zijn. Deze kinderraad is actief tot het einde van dit schooljaar. Ze gaan onder meer op een grote controle- en onderhoudstoer op de speelpleintjes in alle deelgemeentes.

Samen met medewerkers van stad Veurne checken ze wat moet worden opgelost. Bovendien nemen ze belangrijke punten uit de leerlingenraden mee waarmee het stadsbestuur kan helpen. Het schepencollege kan ook een beroep doen op de kinderraad voor advies.

Ook deze raadsleden hebben hun eigen lint en zullen aanwezig zijn bij officiële openingen zoals de Zomerkriebels, speelpleintjes, uitreikingen van diploma’s van de Techniekacademie…

De leden kregen het lint omgord door schepen Elise Sticker. Op de foto Britt Ghesquiere, Colette Tyteca, Feline Gistelinck, Lowie Parmentier, Robyn Vanwyngene, Quinten Kyndt, Séraphine Delvincourt, Viggo Vlaemynck en Yvonne Bruneel met achteraan schepen Elise Sticker. Nanou Houdendycke en Lena Rosseel ontbreken op de foto. (JTV/gf)