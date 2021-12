Nieuwe kerststal geplaatst in Houthulst

In Houthulst werd voor de kerk een nieuwe kerststal geplaatst. “De in hout gesculpteerde beelden zijn van de hand van kunstenaar Godfried Theuninck uit Esen en werden geschonken door Mark en Lena Notebaert-Saint Germain,” legt Gino Keirschieter uit.

“Het zijn moderne beelden die in een stal van inox en plexi werden geplaatst om ze tegen de weersomstandigheden te beschermen. Het geld voor de stal werd geschonken door het Lourdesgrotcomité. Maar ook binnenin de kerk wilden we wat gezelligheid brengen. Verschillende verenigingen werkten samen om de kerk volledig in kerststemming op te smukken met als resultaat een warme, mooie kerk. We wilden de aloude traditie verderzetten.”

In volle glorie in de kerk

Het was een tijd geleden dat de traditionele kerststal in de kerk stond. “Nu is ze er terug en volledig op orde gezet: er was wat werk aan de beelden, een vinger weg, een stuk dat door het vele verhuizen ergens tegen gestoten was, verf die niet meer was zoals het zijn moest,… Enkele vrijwilligers die anoniem willen blijven, hebben die beelden volledig weer in orde gezet en nu staan ze in volle glorie in de kerk opgesteld,” legt Gino uit. “Verschillende Houthulstse verenigingen werkten samen om de kerk met bloemstukken en kerstversiering heel sfeervol te maken. De kerk, die anders gesloten is na de diensten, zal tussen Kerst en Nieuwjaar open zijn in de namiddag tussen 14 en 18 uur en op zondag van 10 tot 18 uur.”

Pastoor Dirk Durnez is blij verrast door de inzet van alle verenigingen: “Wat de mensen hier gepresteerd hebben, is prachtig, zo is onze kerk sfeervol, een warme thuis, een kerk die de vrede en vreugde van Kerst ademt.”