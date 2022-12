Nieuwe kerstiglo’s klaar voor gebruik op Ieperse Grote Markt

Voor het eerst in bijna twintig jaar ziet de Ieperse winter er anders uit op de Grote Markt: de ijspiste maakte plaats voor zes verlichte iglo’s. “Je bent fan of niet”, stelt de schepen, die ze deze week mee in elkaar stak.

“You love it or you hate it”, zegt Diego Desmadryl over zijn doorzichtige kerstiglo’s, die voortaan de Grote Markt van Ieper sieren. De plastieken bubbels zijn het alternatief van de evenementenschepen voor de traditionele ijspiste, maar blijken niet bij iedereen in de smaak te vallen.

“Over smaak valt niet te twisten”, stelt Desmadryl, die de iglo’s zelf hielp decoreren. “Ik vind dat ze veel sfeer brengen in de stad. En ik ben trots op het team, dat er toch weer voor zorgt dat er opnieuw iets te doen is.”

Energiefactuur

Bijna twintig winters lang was de ijspiste de belangrijkste publiekstrekker van Ieper. “Maar dat is niet meer te verantwoorden. De normale elektriciteitsfactuur zou verviervoudigd zijn tot 42.000 euro. Deze bubbels zijn een pak goedkoper: 450 euro per stuk. We hebben er nu zes op de Grote Markt geplaatst en drie op het Vandenpeereboomplein. Sommige zijn volgestouwd met kerstdecoratie, andere zijn leeg zodat mensen er kunnen verpozen of schuilen tijdens winterse neerslag. Ze zijn voldoende verankerd tegen stormwind. Tijdens de opbouw zagen we deze week al hoe jongeren hun middaglunch gingen nuttigen in de bubbels. Dat was leuk om te zien.”

Intussen zijn de kerstchalets afgewerkt naast de Lakenhallen en een aantal horecazaken plaatsten opnieuw een ‘chaletgevel’ voor hun terras op de Grote Markt. De kerstmarkt start zaterdag officieel met de feestelijke intrede van de kerstman om 17 uur. De ‘magische stoet met elfjes en zestien feeërieke taferelen’ vertrekt vanaf het Colaertplein bij het station, doorloopt zeven centrum- en winkelstraten en arriveert tegen 18 uur op de Grote Markt, waar het Huis van de Kerstman geopend wordt. Daar blijft de kerstman met zijn entourage tot 20 uur.

In het weekend erop vindt op de Grote Markt een meet and greet plaats met figuren uit kinderserie Paw Patrol en in het nabijgelegen Vleeshuis is er de Plaza Mundial Kadobeurs met bijhorende pop-upcafetaria, een organisatie van de Noord-Zuiddienst en Noord-Zuidraad Ieper. “Met een duurzaam geschenk maak je de begunstigde gelukkig én steun je het goede doel”, klinkt het. (TP)