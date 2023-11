Nieuwe kerstboom op Grote Markt van Kortrijk komt uit tuin van Paul (79) en Marie-José (77): “We verstopten er paaseitjes in”

Van 7 december tot en met 7 januari wordt Kortrijk opnieuw ondergedompeld in een gezellige kerstsfeer tijdens Winter in Kortrijk. Het kloppend hart wordt opnieuw de Grote Markt. Daar zal een imposante kerstboom extra sfeer brengen. Op dinsdag 21 november werd de boom gerooid in de Maandagweg, bij het huis van Paul Vandeweghe (79) en Marie-José Bauwens (77).

Net als vorig jaar kiest Stad Kortrijk opnieuw voor een indrukwekkende spar als eyecatcher van de Grote Markt. In de tuin van Paul en Marie-José staat al sinds 1986 een Nordmannspar. Die werd door Paul zelf aangeplant en is intussen uitgegroeid tot een hoogte van 18,5 meter volgens boomverzorgingsbedrijf Spectrum Boombeheer. “We gebruikten de boom met Pasen om paaseitjes te verstoppen in de laagste takken voor onze vijf kleinkinderen, tussen de zes en tien jaar”, vertelt Marie-José. “Maar nu is hij te groot geworden en wordt het gevaarlijk tijdens een storm.”

De mannen van boomverzorgingsbedrijf Spectrum Boombeheer brengen de spar in gereedheid voor vervoer. © MD

Stadsmedewerkers namen contact op met het koppel op ‘t Hoge om te vragen of de spar eventueel dit jaar kon dienst doen als kerstboom. “We zijn eigenlijk direct akkoord gegaan. We hadden er zelf nooit aan gedacht dat dat een optie kon zijn, maar we geven met plezier onze Nordmann aan de stad. We komen zeker eens kijken tijdens Winter in Kortrijk”, zegt Marie-José.

Geen kopzorgen meer

Hoewel Paul de boom eigenhandig heeft geplant, was het geen moeilijk afscheid. “Het is komen en gaan voor iedereen”, zegt de bijna tachtigjarige. “Als de boom zou loskomen door zware wind, kan dat tot veel schade leiden, dat was één van de hoofdredenen voor onze keuze. Daarnaast is het ook een kost uitgespaard aangezien Stad Kortrijk volledig zelf instaat voor het verwijderen ervan en zo hebben wij geen kopzorgen meer. Het zicht in onze achtertuin zal meer open zijn, maar daarvoor moeten we het niet doen, onze woonkamer zit aan de andere kant van het huis.”

Wat verder in de tuin staat nog een indrukwekkende, iets kleinere, Nordmannspar. “Wie weet voor volgend jaar, maar dat is nog even. We zien wel”, besluit Marie-José.

De spar is intussen uitgegroeid tot een hoogte van 18,5 meter. © MD

Plaatsing kerstboom

Dinsdagnacht werd de kersverse kerstboom dan uiteindelijk geplaatst op de Grote Markt onder het goedkeurend oog van schepen Wouter Allijns. Bekijk de foto’s en video hieronder.



© Kurt Vandemaele

© Kurt Vandemaele

© Kurt Vandemaele

© Kurt Vandemaele

© Kurt Vandemaele

© Kurt Vandemaele