‘Nieuwe’ kerk in Sint-Lodewijk

Niets dan lof over de restauratie van de kerk in Sint-Lodewijk. De opfrissingswerken duurden een jaar en kregen zaterdag hun orgelpunt met de feestelijke heropening.

De bisschop liet zich wegens corona noodgedwongen vervangen door vicaris Marc Steen. Hij leidde de viering. Deze werd voorgegaan door de priesters van de pastorale eenheid en Frans Dewulf, die gedurende 20 jaar pastoor was in Sint-Lodewijk. De witte muren, de vijf beeldschermen, de aangepaste verlichting en de rust die het gebouw uitstraalt, waren enkele van de veelbesproken pluspunten. De heropening werd luister bijgezet door het parochiaal koor dat, onder de leiding van Wim Vancauwenberghe, een breed repertoire van liederen ten beste gaf. Voorzitter van de kerkfabriek, Antoon Vanhoutte, verwelkomde iedereen. Hij was de eerste om allen te danken die meewerkten aan de restauratie. Schepen Louis Vanderbeken vertelde op het einde van de viering over de 12 maanden durende restauratie en over de technische snufjes die erin verwerkt werden. “Vandaag passeer ik langs de inkompoort waar er een slimme toegangscontrole voorzien is. Het gebouw is spierwit. Extra licht wordt binnengebracht door de nieuwe glazen deur. Er brandt heldere ledverlichting en de vieringen kunnen gevolgd worden op beeldschermen. Hemelse klanken komen uit de nieuwe geluidsinstallatie. Overal stopcontacten en in het hoogkoor nieuw tapijt. Deze totaalrenovatie is een goed georkestreerd samenspel geweest. Ik ben dankbaar naar de gemeente toe. Een grote dank ook voor de vrijwilligers die meewerkten aan dit project.”

mooi afgewerkt geheel

De schepen besloot zijn vlotte toespraak met een raad voor pastoor Stefaan Casteleyn: “Bereid u maar al goed voor, want ik ben er zeker van dat er in zo’n mooi gebouw elke week veel mensen zullen langskomen.” Lieven Opsomer van het pastoraal team De Wijngaard dankte allen die meewerkten aan het tot stand brengen van dit mooi afgewerkte geheel. Ook hij zwaaide lof naar de gemeente, de kerkfabriek, de vrijwilligers, het koor, en nog vele anderen.” De receptie werd achteraan in de kerk en ook op het kerkplein georganiseerd. Het werd een gezellige aangelegenheid, volledig in het teken van verbondenheid, waarbij genoten kon worden van de zon, de babbeltjes en de nieuwe kerk. De gemeenschap rond de kerk in Sint-Lodewijk beleefde een ware hoogdag die nog heel lang zal weergalmen. (MVD)