Nieuwe kamers voor internen van BS Sint-Leo Hemelsdaele in Brugge

Meeste internaten zo goed als vol

BRUGGE Na een terugval op het einde van vorige eeuw blijft het succes van de internaten in Vlaanderen al verschillende jaren onveranderd. De meeste internaten zijn zo goed als volzet en daar kwam ook dit schooljaar weinig verandering in. Een rondvraag leert ons dat ook de Brugse internaten deze trend volgen. Qua bezetting zijn zo goed als alle internaten volzet. Overal zijn minstens evenveel bedden bezet als vorig schooljaar. Enkel in Hotel & Toerismeschool Spermalie en de secundaire afdeling van Sint-Leo Hemelsdaele is een dalende trend merkbaar.

In het Sint-Lodewijkscollege en alle vestigingsplaatsen van het internaat van Ter Groene Poorte zijn de meeste kamers al maanden vooraf gereserveerd. “We werken momenteel met een wachtlijst voor beide vestigingsplaatsen van ons internaat”, vertelt Frederick Verroens, internaatbeheerder van Sint-Lodewijks. In de meeste internaten verblijven hoofdzakelijk leerlingen die op een ruime afstand van de school wonen. “Opmerkelijk is dat ook sommige jongeren bewust kiezen voor het internaatsleven”, weet internaatbeheerder Janne Snoeck van Ter Groene Poorte. “Door de drukke beroepsbezigheden van hun ouders missen sommige leerlingen vaak de nodige structuur en komen ze thuis zelden tot studeren. Ook de ontspanningsmogelijkheden en de gezellige avonden samen met vrienden zijn soms redenen om voor het internaat te kiezen.” In zo goed als alle Brugse internaten worden ook kwetsbare jongeren opgevangen. De energiecrisis noopt voorlopig geen enkel internaat om maatregelen te nemen om het energieverbruik te temperen. (PDC)