Nieuwe Jutterbus is een feit in De Panne

Na vele jaren dienst ruimde de Jutterbus de bus van de buitenschoolse kinderopvang – plaats voor een gloednieuwe opvolger met 33 zitplaatsen.

Excelleren in kinderopvang was een van de beleidsdoelstellingen van het lokaal bestuur bij het begin van deze legislatuur. Het lokaal bestuur wil ouders van jonge gezinnen die gaan werken of een opleiding volgen, ontzorgen van praktische zaken zoals vervoer, op tijd komen… en daar maakt kinderopvang in alle mogelijke vormen deel van uit. De voorbije jaren investeerde het lokaal bestuur in goede infrastructuur en voldoende gekwalificeerd personeel. Recent openden de nieuwe groepsopvang Pimpajoentje en gezinsopvang Hupsakee de deuren, in Adinkerke loopt een bouwproject voor een nieuwe buitenschoolse kinderopvang, er zijn doordachte aanwervingsprocedures voor kinderbegeleiders en onthaalouders, het bestuur bouwt aan één sterk team Kinderopvang en één aanspreekpunt waar ouders terechtkunnen.

Veilig naar school

In Adinkerke worden kinderen voor en na school veilig te voet begeleid van en naar de buitenschoolse kinderopvang. In De Panne kan dit niet door de afstand en wordt hiervoor een minibus gebruikt. De nieuwe bus is aangepast aan haar belangrijkste doelgroep, kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De Jutterbus rijdt niet voor externen en wordt niet verhuurd of uitgeleend. Ze wordt enkel bestuurd door medewerkers van team Technische Diensten. Op schooldagen zorgen de chauffeurs ervoor dat lagereschoolkinderen die naar de voorschoolse opvang in De Panne komen, op tijd in de klas geraken en ze brengen hen na de school veilig terug naar de opvang. Daarnaast wordt de Jutterbus ook ingezet om leerlingen van de Pannese scholen naar het scholenaanbod van het lokaal bestuur te brengen (bezoek aan de bib, schoolzwemmen, culturele voorstellingen…) Tijdens de vakanties wordt de bus gebruikt voor uitstappen van de speelpleinwerking De Ravotter, de tienerwerking SWAP, en de buitenschoolse kinderopvang De Jutter.

Weloverwogen

Burgemeester Bram Degrieck: “De oude Jutterbus was tot op de draad versleten. De nieuwe Jutterbus zal ook maximaal ingezet worden om kinderen van alle scholen naar het zwembad, voorstellingen of andere activiteiten te voeren. Zo faciliteren we onze scholen.” Michèle Vandermeeren, schepen van Kinderopvang: “De nieuwe Jutterbus is een weloverwogen aankoop en de investering meer dan waard, want de veiligheid van de kinderen staat altijd voorop. De Jutterbus zal herkenbaar zijn door de huisstijl van De Panne. Opnieuw een schot in de roos voor onze doelstelling excelleren in kinderopvang.”