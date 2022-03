Nieuwe inwoners werden ontvangen door het Harelbeeks stadsbestuur: “We kregen een hartelijke ontvangst”

Stad Harelbeke maakt er een jaarlijkse traditie van om de nieuwe inwoners uit te nodigen voor een voorstelling van de stadsdiensten en een babbel met het stadsbestuur. Ruim zestig mensen tekenden present.

Céline Oroir en Kevin Vandevelde wonen in Stasegem en komen uit Moen en Heestert. Céline runt de kindercrèche ‘t Knuffelbeertje in Zwevegem en Kevin werkt bij Electro Callewaert. “We kozen voor Harelbeke omdat dit ideaal is met de vele uitvalswegen voor ons woon-werkverkeer”, zegt Kevin. “Pluspunt is dat we Harelbeke van vroeger kennen en hier veel vrienden hebben waar we goeie contacten mee hebben: denk maar aan de jaarlijkse kermis”, lacht Céline.

Jacques Deruytere en Monique Vandezande zijn afkomstig uit Kuurne. “De ligging van ons appartement aan de Steelander is prachtig, met veel groen en zicht op een vijver. Het is anders dan in Kuurne. Ik heb de indruk dat de inwoners van Harelbeke zeer vriendelijk zijn”, vertelt Monique. “We werden overal direct goed ontvangen. Een ander pluspunt zijn de goede verbindingen met trein en bus naar Kortrijk en Waregem”, aldus Jacques. “Dit evenement is ideaal om in te burgeren.”

William Van der Sypt komt uit Deerlijk en Marie-Roos Deleu uit Wervik. “We woonden in een groot appartement, maar toen we op pensioen gingen wilden we kleiner wonen. We vonden hier een appartement in de Steelander, midden het groen en met een tuin”, vertelt Marie-Roos. “Ik woonde ooit vijf jaar in Bavikhove. Ik ben dus wel vertrouwd met Harelbeke, maar intussen is de stad veel veranderd met de nieuwe Leieboorden, al die nieuwe gebouwen op de markt en de winkelketens langs de grote baan.”

Christophe Tyberghien en Kelly Dejonghe komen uit Kuurne en Ronse. Christophe is schilder, Kelly geeft zorgkunde aan het Rhizo in Kortrijk. “Ik woonde al in Harelbeke en heb Christophe hier leren kennen. We zijn nu vijf jaar samen en hebben een dochtertje, Romy”, zegt Kelly. “De stad is veranderd met de vele nieuwbouw. Het is sowieso goed dat er ook supermarkten zijn. Het is hier ook boeiender dan in Ronse.” Christophe kende de stad al. “De stad ligt centraal goed voor mijn werk, er zijn hier veel uitvalswegen. Ik kan overal snel zijn.”

Yama Kanyinda (18) komt uit Gent en woont al vier maanden in Harelbeke. “Gent is een grootstad waar er door corona weinig beweging was. Harelbeke is een stad die beweegt. (lacht) Het is hier mooi en goedkoper”, zegt Yama die van thuis uit werkt voor Aquafin en er de planning Elektriciteit opmaakt. “Ik kon ook werken via een satellietkantoor, maar thuis is beter.” Intussen is Yama het goed gewoon geworden. “Hier zijn enthousiaste mensen, ik kan dat appreciëren. De stad heeft ook enkele unieke locaties: de Leie, de Gavers, sportcentra, volkscafés… Ik ben verrast dat Harelbeke zoveel te bieden heeft.”

Olivia Decuypere woonde tijdens haar jeugd in Kortrijk. “Mijn ouders hadden toen een kapsalon in de stad. Later verhuisden we naar Vichte om dichter bij de natuur te zijn”, vertelt Olivia. “Ik leerde Harelbeke kennen door de KSA, jeugdvrienden en de basketbalploeg in Kuurne. Nu kom ik in Harelbeke wonen om dichter bij het ouderlijk huis in Vichte te zijn.” Volgens Olivia heeft Harelbeke nog een authentiek karakter. “Oude herenhuizen, veel groen om te wandelen, de Leie, hoofdkerk, restaurants, cultuur, muziekstad, sport… Het zal allemaal wel komen. (lacht) Ik weet nu al dat het hier gezellig gaat worden.”

Noël Jeurissen is afkomstig uit Assenede, waar hij vijftien jaar woonde, en daarna Boekhout. “Ik kom nu in Harelbeke wonen. Ik kom al van het jaar 2000 naar Harelbeke. Ik ken de stad. Het is eigenlijk een familiekwestie. (lacht) Mijn schoonzus woont in Stasegem en ik ga er regelmatig op bezoek. Ik ben ook goed bevriend met het bestuur van de damesvoetbalploeg. De dochter van een vriendin speelt daar. Hier komen wonen is dus eigenlijk een beetje naar de roots afzakken”, vertelt Noël. “De voorstelling van de stadsdiensten verliep zorgvuldig, en het stadsbestuur is zeer aanspreekbaar.”

(PVH)