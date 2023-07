Nieuwe inwoners van Kuurne ontvangen op het gemeentehuis voor kennismaking

Net geen 600 nieuwe inwoners kozen vorig jaar de gemeente Kuurne uit om er te komen wonen. Met zijn 14.000 inwoners mag Kuurne zich zo rekenen tot een van de meest verstedelijkte gemeentes van Vlaanderen.

Om deze nieuwe inwoners wegwijs te maken in hun nieuwe gemeente nodigde de gemeente Kuurne hen maandagavond uit op het gemeentehuis om er onder meer kennis te komen maken met het gemeentebestuur, de dienstverlening van de gemeente en de rijke geschiedenis van Ezelgem. Daarnaast konden de aanwezigen eveneens genieten van een Ezelbiertje vergezeld van een ezelsoor en konden ze onder begeleiding van een gids een wandeling maken doorheen het centrum van Kuurne. In totaal gingen 80 onder hen in op de uitnodiging. (BRU)