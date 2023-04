Nieuwe inwoners ontvangen in Houthulst: gezellig babbelen en verbroederen

In het Dorpshuis in Jonkershove werden de nieuw inwoners van de gemeente Houthulst ontvangen op zondag 23 april. Het was voor het eerst sinds de coronaperiode dat de ontvangst kon doorgaan. Maar liefst 118 volwassenen en een aantal kinderen kwamen op de uitnodiging van het gemeentebestuur af.

Burgemeester Joris Hindryckx ontving iedereen, samen met de schepenen en een delegatie van de gemeenteraad. Tijdens zijn openingsspeech heette burgemeester Hindryckx iedereen welkom. “De gemeente Houthulst is een rustige gemeente met veel groen en open ruimte waar toch alles aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan de Vrijetijdscampus die voor veel gemeenten en zelfs steden een voorbeeld is. We zijn ook begaan met de verenigingen.

Zo heeft iedere deelgemeente een eigen zaal waar de verenigingen gratis gebruik van kunnen maken.” Sommige nieuwe inwoners komen van ver, namelijk uit Rusland en Syrië. Verder waren er opvallend veel mensen uit Antwerpen, en er zijn ook veel nieuwkomers die uit de buurt komen, die nu voor Houthulst kiezen. We maakten een praatje met een paar aanwezigen.

Nieuw in de gemeente

Nathalie Nollen (32) komt uit Antwerpen en is naar Houthulst verhuisd om bij haar vriend, John Haeck (48), te komen wonen. “Ik woon hier nu een jaar en vind het een gezellige gemeente. We hebben hier alles wat nodig is. Ik ben blij dat er een bos is, al moet ik toegeven dat het wat klein uitvalt voor mij. Ik ben het gewoon om met de honden twaalf kilometer door het bos te wandelen en daar is het Vrijbos wat te klein voor. Maar het voornaamste is dat we er een hebben.”

Ook Josefien Masschelein (28) en Sven Mesure (28) hebben vanuit Westrozebeke Houthulst als nieuwe woonplaats gekozen. “Mijn ouders wonen ook in Houthulst”, vertelt Josefien. “Nu wonen wij in Merkem en we vinden het heel goed daar. Het is er rustig wonen en alles wat we nodig hebben, vinden we vlakbij. We zochten iets in de omgeving Diksmuide-Houthulst en vonden Merkem aantrekkelijk. De ontvangst vandaag is super, je leert mensen kennen op een ontspannen manier. Leuk dat dit kan.”

Bos en natuur

Het gezin Komry is vanuit Syrië eerst naar Hooglede verhuisd, en zocht een huis waar ze rustig konden wonen. Dat vonden ze in Houthulst. Subhy Komry (34) en zijn ouders Rima Komry (55) en Naman Komry (55) wonen hier al een tijdje. “We wonen hier graag, de mensen zijn vriendelijk en gezellig. Ik ga naar Alfa Fitness in Houthulst en ken daar al heel wat mensen. Voor ons is het bos en de natuur een groot pluspunt. Daarbij zijn we ook heel tevreden over het aanbod aan winkels en over de mogelijkheden die de gemeente aan zijn inwoners biedt. Het is hier leuk wonen.” Er werd heel wat gepraat en kennisgemaakt op de receptie, de nieuwe inwoners verbroederden en deelden adressen uit. Iedereen was tevreden over de ontvangst door de burgemeester en schepenen. (ACK)