Nieuwe inwoners ontdekken Roeselare tijdens een busrondrit langs interessante sites

De inwoners die de afgelopen maanden in Roeselare zijn komen wonen, werden uitgenodigd voor een onthaalvoormiddag.

Na een informeel moment met verwelkoming was er een busrondrit langs interessante sites in Roeselare. Gaande van de REO Veiling tot het stadhuis of het recyclagepark. Vooraleer op de bus te stappen, was er nog even tijd voor een groepsfoto samen met burgemeester en andere politici.