Nieuwe inwoners aan het feest in Wevelgem

Jaarlijks worden de nieuwe inwoners verwelkomd door het gemeentebestuur en de gemeenteraadsleden. In 2022 waren er in totaal 1.619 nieuwe inwoners op een totaal van 31.791 inwoners. 240 van hen kwamen uit een ander land, 1.379 uit een andere gemeente. Dat is iets meer dan de voorgaande jaren, het totale inwonersaantal steeg dan ook met 237 personen. Als welkomstcadeau kregen ze een goodiebag met onder meer zwembeurten, een bibpas en een cultuurbon. Ze werden allemaal uitgenodigd op de welkomstdrink in De Kleine Porsies. Ongeveer 150 bezoekers waren aanwezig. (SL/foto SL)