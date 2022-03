Nieuwe invulling voor sociaal huis in Hooglede

De oude kantoren van het voormalige Sociale Huis in de Hogestraat krijgen een nieuwe invulling. Zo zal de KLJ van Hooglede, het Mamadepot en de Fietsbieb er hun intrek nemen. Voor de overige jeugdverenigingen wordt nog naar een oplossing gezocht.

Normaal gezien zouden de Hoogleedse jeugdbewegingen in 2018 een plaats krijgen op speelsite Zoeber. Maar de bouw daarvan ligt nog steeds stil vanwege een juridische procedure. Het Sociale Huis moet nu een tijdelijke oplossing bieden voor de KLJ van Hooglede. Ook het Mamadepot, een tweedehandswinkeltje voor kinder- en babyspullen, en de Fietsbieb krijgen er een plaats. “Het gaat om een driedubbele herbestemming”, verduidelijkte Schepen Dimitri Carpentier (Allen 8830) op de gemeenteraad. “De KLJ zal terecht kunnen op de bovenverdieping. Het gaat wel om een tijdelijke herbestemming, er wordt later nog beslist wat er op langere termijn met het gebouw zal gebeuren.”

Voor de KLJ van Hooglede is dit uiteraard een stap vooruit maar Kristof Pillaert (Groep 21) vroeg zich af wat er wordt voorzien voor de andere jeugdbewegingen. Schepen van Jeugd Arne De Brabandere (CD&V): “We zullen samen zitten met de KLJ om te helpen met de herinrichting van de ruimte. Een verhuis van de andere jeugdbewegingen is niet aan de orde maar we gaan wel luisteren naar hun bezorgdheden. De jongenschiro is bijvoorbeeld op zoek naar extra bergruimte, met de meisjeschiro staat binnenkort een overleg gepland over hun lokalen.” (JT)