Nieuwe invulling gezocht voor Augustinessenklooster

Het Pastoraal Centrum De Bron, nu Stadsklooster De Bron, zoekt een invulling voor het aanpalend en leegstaand Augustinessenklooster aan de Marktstraat. “We willen de eeuwenoude kloostercultuur doen (her)leven en inzetten voor een warme en duurzame regio”, duidt projectleider Vanya Verschoore.

De oudste vermelding van het klooster van de zusters van de Heilige Augustinus dateert uit de 14de eeuw. Het huidige gebouwenbestand klimt op tot de 17de-18de eeuw, maar dateert in hoofdzaak van 1836 en 1907-1908. Het klooster staat nu ruim 9 jaar leeg nadat de laatste nonnen er vertrokken. In 1993 diende De Bron vzw een bouwaanvraag in om de bestaande gebouwen te renoveren, uit te breiden en in te richten tot een Pastoraal Centrum. Op 6 september 1996 werd het centrum geopend. Het centrum heeft een eigen bibliotheek, religiowinkel, vormingshuis en cafetaria. Intussen vaart PC de Bron onder de noemer Stadsklooster De Bron. Ze hebben namelijk plannen om een nieuwe invulling te geven aan het leegstaande klooster. “Er zijn in het klooster geen nonnen meer, maar de ziel van het klooster leeft verder”, aldus Vanya Verschoore (36), die aangesteld is door deken Geert Morlion van Decanaat Kortrijk-Harelbeke om een plan uit te werken. “We willen de eeuwenoude kloostercultuur doen (her)leven en inzetten voor een warme en duurzame regio: een warme haven voor velen.”

Partners

Het project is een samenwerking tussen Kerk in Kortrijk, De Bron vzw en derden. Met de steun van Space For Grace zal de werkgroep onder leiding van Vanya Verschoore de komende drie jaar werken aan een toekomstplan. “We denken aan een stadsklooster, wellicht het eerste in Vlaanderen, waarbij oude kloosters een nieuwe bestemming krijgen. We zien de site als een schiereiland, ontwikkeld als broedplaats. We creëren een draagvlak en bouwen een gemeenschap om een nieuw verhaal te schrijven binnen de wereldwijde beweging die een nieuwe invulling geeft aan de monastieke traditie: nieuwe authentieke activiteiten ontwikkelen die via verbeelding, verbinding en vernieuwing inspelen op specifieke maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, duurzaamheid en geestelijke gezondheid”, aldus Vanya. “We kiezen uitdrukkelijk voor een brede, diverse samenwerking met allerlei kerkelijke en niet-kerkelijke partners. Er zijn mogelijkheden om samen te werken met energiecoöperaties voor zonnepanelen, gedeelde mobiliteit aan te bieden, gemeenschapsvorming in een nieuw jasje te steken, opportuniteiten te bieden aan duurzaam ondernemerschap, een gedeelde ecologische tuin te onderhouden… ” In de komende jaren worden diverse activiteiten opgericht. “Zo ontdekken we waar we naartoe moeten voor de beste invulling. De site in Harelbeke biedt zoveel kansen om hieraan tegemoet te komen.”