Nieuwe initiatieven lossen nood aan kinderopvang op

Na een mindere periode in 2022 is er goed nieuws voor de kinderopvang in 2023 in Harelbeke. Er werden 5 nieuwe initiatieven opgericht voor een totaal van 60 plaatsen en er zijn 10 extra plaatsen gecreëerd bij bestaande initiatieven. “We komen stilaan opnieuw op niveau”, zegt schepen van Welzijn en Kinderopvang Lynn Callewaert (CD&V).

Stad Harelbeke kampt al geruime tijd met een tekort aan kinderopvangplaatsen. Tussen half 2021 en eind 2022 verdwenen er 12 initiatieven. “Er was 1 verplichte sluiting met 18 plaatsen en er waren 11 vrijwillige sluitingen”, duidt de schepen. Zo verdwenen 95 plaatsen. Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten in het kader van kinderopvang opdat er voldoende, betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang is. Eerder al konden toekomstige ouders terecht bij het lokaal loket kinderopvang. “Het lokaal loket is het aanspreekpunt voor alle (toekomstige) ouders die kinderopvang zoeken in Harelbeke. Via opvang.vlaanderen kan een gezin de zoektocht naar kinderopvang starten. We merkten dat dit niet voor iedereen even eenvoudig is. Daarom kunnen toekomstige ouders die hierbij hulp nodig hebben, terecht bij Huis van het Kind waarbij een deskundige Gezin en Kind hen verder op weg helpt”, zegt de bevoegde schepen. Intussen is er ook meer goed nieuws. “Dit jaar zijn 5 nieuwe initiatieven opgericht goed voor 60 plaatsen. Bij bestaande initiatieven zijn er 10 nieuwe plaatsen gecreëerd. Van de 95 verloren plaatsen komen er dus 70 opnieuw vrij. Daarnaast komen er ook nog 18 geschorste plaatsen opnieuw vrij. Zo zijn we bijna terug op niveau.” (Peter Van Herzeele)