Nieuwe Ieperse inwoners verwelkomd in AC Auris

In AC Auris werden 85 nieuwe inwoners verwelkomd door het Ieperse stadsbestuur. Er werden 750 adressen aangeschreven en 85 personen gaven gevolg aan de uitnodiging.

“Het onthaalmoment is een prettige en nuttige kennismaking met het bestuur en de verschillende stedelijke diensten”, vertelt Marleen Neyrinck, medewerker van de communicatiedienst die samen met communicatieambtenaar Cathérine Lamaire al jaren de ontvangst in goede banen leidt. Dankzij de nieuwkomers telt Ieper meer dan 35.000 inwoners. Sinds een tweetal jaar gaat het inwonersaantal overigens in stijgende lijn met in 2022 een immigratie van 1.753 personen en 1.299 uitwijkelingen. Voor de nieuwkomers was er een ontbijt, gevolgd door een persmoment en een rondleiding in AC Auris. De onthaaldag werd afgesloten met een babbel en een glaasje. (EG)