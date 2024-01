Nieuwe huisartsenwachtpost Alfa vind je voortaan op site AZ Delta in Rumbeke

Op woensdag 10 januari vond de eerste raadpleging plaats in de nieuwe huisartsenwachtpost Alfa bij AZ Delta in Rumbeke. “De wachtpost dekt een groter gebied en biedt heel wat voordelen voor patiënten en artsen.”

Personen met een dringend gezondheidsprobleem dat niet levensbedreigend is, kunnen buiten de de spreekuren van hun eigen huisarts terecht in huisartsenwachtpost Alfa op de site van AZ Delta. Dertien jaar lang bevond de wachtpost zich in de Spilleboutdreef. “Die locatie was verouderd, het was er te klein en de patiënten hadden nauwelijks privacy”, vertelt Flor Vandenbroucke, coördinator van de huisartsenwachtpost. “De nieuwe locatie is veel ruimer. Er zijn meer kabinetten, voldoende privacy, veel parking en vernieuwd materieel.”

Huisartsenwachtpost Alfa is een initiatief van de huisartsenkringen Midden West-Vlaanderen en Izegem-Lendelede-Ingelmunster, in samenwerking met AZ Delta. De wachtpost staat open voor inwoners uit Ardooie, Hooglede, Houthulst (uitgezonderd Merkem), Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Lichtervelde, Moorslede, Staden, Roeselare en Zonnebeke. “Een verbetering voor de patiënten, maar ook voor de artsen. Doordat ze met meer zijn, kunnen we de wachtdiensten evenwichtiger spreiden wat zorgt voor een betere work life balance.”

Naast Spoed

De locatie net naast Spoed is een bewuste keuze. “We willen patiënten informeren over het correct gebruik van de wachtpost en de spoedgevallendienst. Het biedt ook een grotere veiligheid, zowel voor de artsen als voor de patiënt die we bij noodgevallen snel kunnen doorsturen.”

Alfa voor Delta

De nieuwe huisartsenwachtpost kreeg de naam ‘Alfa’. “Als huisarts behoren we tot de eerstelijnszorg en we willen het eerste aanspreekpunt zijn voor de patiënt”, licht huisarts Griet Verhelst uit Lendelede toe. “Aangezien onze wachtpost zich op de site van AZ Delta bevindt, hebben wij ons dan maar ‘Alfa’ genoemd, want Alfa komt voor Delta in het Griekse alfabet.”

Huisartsenwachtpost Alfa is elke weekdag open van 18 tot 8 uur en in het weekend van vrijdag 18 uur tot maandag 8 uur. Wie een afspraak wil maken, kan bellen naar 1733. De wachtpost bevindt zich op de site van AZ Delta, Deltalaan 1 in Rumbeke. De route is aangeduid met wegwijsborden. (LC)