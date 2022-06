Nieuwe Hollandse Maatjes goed aangekomen in Oostende

Woensdagmiddag is het eerste tonnetje Hollandse, nieuwe maatjes aan wal gebracht door het Oostendse Maatjes Comité. Na een muzikale optocht langs de Visserskaai werden de eerste maatjes, onder massale belangstelling van pers en toeristen, geproefd en goedgekeurd door burgemeester Bart Tommelein, ‘meter’ Wendy Van Wanten en ‘peter’ Luc Caals. Het Petrus & Paulusplein, wordt de komende dagen omgedoopt tot ‘Maatjesplein’.

Voorzitter Glenn Dangreau van het Maatjes Comité zegt dat de Nieuwe Hollandse Maatjes nog nooit zo vet en lekker geweest zijn, als dit jaar. Hij hoopt er de komende dagen, tijdens de Maatjeshappening, minstens 4 à 5000 aan de man, of vrouw, te brengen.

Het Maatjes Comité overhandigt elk jaar de Trofee Gerard aan een Oostendenaar die zich verdienstelijk gemaakt heeft in de visserij. Dit jaar gaat de trofee naar reder Luc Bogaert, van de 062, die recent het roer overgelaten heeft aan zijn dochter Dini.

Na de receptie was er een druk bijgewoond optreden van The Silhouets, de Belgische Shadows. De dansvloer werd druk bezocht. Tot en met zondag kunnen verse maatjes en visgerechten geproefd worden op het Petrus & Paulusplein. Elke dag is er ook muzikale animatie voorzien voor jong en oud.