Nieuwe hippe meubelzaak op ’t Kroontje in Oostende

Op zaterdag 2 april kreeg de Torhoutsesteenweg er een hippe zaak bij met de komst van meubelwinkel LETT, een initiatief van twee jonge ondernemers, Carl Van Heuverzwyn en Jani Parmentier.

Drie jaar geleden openden ze hun winkel in Bredene. De zaak groeide en bloeide en daarom kozen ze nu voor een grotere zaak in Oostende.

“Begin 2019 gingen we met onze conceptstore en webshop van start in Bredene”, vertelt Carl Van Heuverzwyn, die de feeling voor de meubelbranche thuis kreeg ingelepeld. Zijn ouders, Koen Van Heuverzwyn en Martine Van Looy, zijn de uitbaters van Meubelzaak Supersalon in Bredene. Carl is de derde generatie in de meubelsector, want zijn vader heeft de zaak destijds overgenomen van zijn vader.

Moderne stijl

“Ik heb enkele jaren bij mijn vader in de meubelzaak gewerkt, maar samen met Jani heb ik uiteindelijk een nieuwe richting ingeslagen met een moderne stijl, waar we zelf grote fan van zijn. Ons grote doel was betaalbaar Scandinavisch design aan te bieden aan een jongere doelgroep. Jonge koppels en gezinnen, die net als wij houden van een inspirerend interieur voor een betaalbare prijs.”

“Al snel werd duidelijk dat onze doelgroep groter is dan we aanvankelijk dachten en we bouwden een mooi klantenbestand op in Vlaanderen en daarbuiten. Onze winkel in Bredene werd stilaan te klein en – ambitieus zoals we zijn – werd het stilaan tijd voor de volgende stap: de verhuis naar ons nieuw, groter pand in Oostende, dat we zelf naar eigen keuze kunnen inrichten. De nieuwe locatie van LETT is vlot bereikbaar en je kan dichtbij parkeren. Een eerste contact met de buurt en de buren leert ons dat we van harte welkom zijn in deze drukke handelsbuurt, ’t Kroontje dicht bij Petit Paris.”

Naambekendheid

Uiteraard rekenen Carl en Jani erop dat hun vaste klanten nu ook de weg naar LETT Oostende zullen vinden. “Zonder schroom mogen we stellen dat we de voorbije jaren naambekendheid hebben opgebouwd met onze selectie van onze betaalbare LETT-Design meubelen”, weet Jani. “Zelfs van ver in het binnenland kwamen nieuwsgierige klanten naar Bredene. Online mochten we al flink wat bestellingen noteren. In de nieuwe winkel hebben we meer ruimte en kunnen we meer etaleren en uitproberen.”

“Het winkelpand is groot genoeg om straks ook een co-working space op te starten. Een deel van onze winkel werd ervoor ingericht. We hopen op die manier ondernemers samen te brengen en te inspireren. Er zijn acht plaatsen waar ondernemers of freelancers kunnen komen werken en tips uitwisselen. We bieden een leuke werkplek aan en werken hiervoor met dag- en maandabonnementen”, besluit Carl Van Heuverzwyn. Reserveren doe je vanaf midden april online.

Info: carl@lett-interior.be – LETT, Torhoutsesteenweg 111, Oostende – www.lett-interior.be – 059/40 33 38.