Nieuwe grote stap in restauratie Meerlaanmolen

De gemeenteraad verklaarde zich akkoord met het stadsbestuur om over te gaan tot de aankoop van belangrijke gronden die toegang geven tot de Meerlaanmolen. Zo moet het mogelijk worden om de restauratie van het beschermde monument aan te vatten. “Alles ligt klaar om de werken te starten”, aldus schepen Wim Aernoudt.

De Meerlaanmolen geldt als een voorloper van de moderne windturbine en is de oudste nog ingerichte elektriciteitsmolen in ons land en allicht ook in de wereld. Hij werd in 1933 gebouwd in opdracht van toenmalig burgemeester Alfred Ronse. Hij wou als molenkenner aantonen dat windmolens een rol konden spelen voor de opwekking van elektriciteit. Sinds 2005 is de stad eigenaar van het in 1997 beschermd erfgoed.

Subsidies

“We besloten over te gaan tot de restauratie van de molen en hebben daarvoor al de nodige subsidiedossiers opgestart”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Wim Aernoudt (N-VA). “De molen is onze eigendom en bezit een zekere erfgoedwaarde. We willen er iets moois van maken. Hoe dan ook zou het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed, een partner in dit project, ons verplichten om de zaak aan te pakken. We nemen de vlucht vooruit.” De renovatie zal minstens 1,6 miljoen euro kosten, maar de stad kan rekenen op flink wat subsidies van de hogere overheid. “Per vijf jaar staat een subsidiepot van 500.000 euro klaar. Tegelijk, dit project zal tien tot vijftien jaar duren.”

Een voorwaarde om met het project te kunnen starten, is de aankoop van omliggende gronden om tot aan de molen zelf te geraken. Het stadsbestuur krijgt nu van de gemeenteraad toestemming om de nodige gronden te kopen. Concreet gaat over een strook van ongeveer twaalf op honderd meter vanaf de Warandestraat. Kostprijs: ongeveer 53.000 euro. Oppositieraadslid Bart Halewyck (CD&V) stelde zich echter vragen bij de aankoop. “Ik ben blij dat er stappen zijn genomen in dit dossier, want het gaat onzes inziens traag vooruit. We stellen ons wel vragen bij het feit dat er met de huidige grondeigenaar geen aankoopbelofte is afgesloten, wat normaal wel het geval is. We vrezen dat er achter de schermen een soort ruildeal of andere overeenkomst wordt gesloten.”

Educatieve invulling

Schepen Aernoudt en burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) wijzen die bewering naar de prullenmand. “De gesprekken lopen volop, ook met de huidige pachter van de gronden. Het gaat hem louter over een juridisch-technische kwestie.”

De aankoop van de gronden zou binnen enkele maanden rond kunnen zijn. “Alle bestekken liggen klaar om meteen aan de werken te kunnen beginnen”, besluit Aernoudt. De renovatie van de Oostmolen jaren terug was – en is tot op vandaag – een succesverhaal met een nuttige recreatieve en educatieve invulling. Komt er met de Meerlaanmolen nog zo’n project bij? (TVA)