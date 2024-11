Nieuwe grenspaal De Panne-Bray-Dunes is symbool van grensoverschrijdende vriendschap en samenwerking

De nieuwe grenspaal op de grens tussen De Panne en het Franse Bray-Dunes werd officieel onthuld als opmerkelijk grensoverschrijdend event voor de 15de verjaardag van de GECT -EGTS (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking).

In 2021 werd een grenspaal in de Pannese duinen ter hoogte van camping Perroquet onherstelbaar beschadigd. Burgemeester Bram Degrieck en zijn Franse collega Christine Gilloots (Bray-Dunes) namen het initiatief om een volledig nieuw exemplaar te laten maken naar het voorbeeld van de oorspronkelijke paal uit 1819. Het project onderstreept de hechte samenwerking en verbroedering tussen beide grensgemeenten.

Een grenspaal met geschiedenis

De nieuwe grenspaal langs het strand aan de Frans-Belgische grens staat op het meest westelijke punt van België en tegelijk het meest noordelijke punt van het Franse vasteland. Hij is een stille getuige van een stukje Frans-Belgische geschiedenis. De grenspaal werd in 1819 iets meer landinwaarts geplaatst om de grens aan te duiden tussen het Koninkrijk Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, waartoe België toen behoorde. De inscripties ‘F’ (Frankrijk, westkant) en ‘N’ (Nederlanden, oostkant) herinneren aan deze korte, maar belangrijke en bewogen periode. Na de napoleontische oorlogen kwam door het Verdrag van Parijs dat in 1814 werd ondertekend, een einde aan twintig jaar revolutie en oorlog. België maakte toen deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Pas in 1830, met de Belgische Revolutie, werd België een onafhankelijke staat. Vanaf dan gaf de paal de grens aan tussen Frankrijk en België, niet langer die tussen Frankrijk en de Nederlanden.

De grenspaal maakt deel uit van een reeks grenspalen die in 1819 langs de Frans-Belgische grens werden geïnstalleerd. Wie langs het strand landinwaarts wandelt, treft nog negen andere grenspalen ‘op de schreve’. Twee ervan zijn door de duinen en de wind bedolven onder het zand, de overige staan nog fier overeind. De eerste zichtbare paal staat op de kruising van de Duinhoekstraat (N386) en Rue Albert I (RD60), dicht bij het oude douanekantoor (nu een Leonidas-winkel). In de Maerestraat staan nog meerdere palen: bij café ‘Au Retour de la Chasse’ en op enkele andere locaties, waarvan sommige nog net boven het maaiveld uitsteken. Een unieke grenspaal bevindt zich op de schouw van restaurant ’t Groot Moerhof (Molendam 2, Adinkerke). De laatste grenspaal staat langs het grensfietspad, in een beek waar De Panne, Veurne en het Franse Ghyvelde/Les Moëres samenkomen.

Geen bevoegdheid

Burgemeester Bram Degrieck: “De plaatsing van de nieuwe grenspaal heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De plaatsing van grenspalen is eigenlijk geen bevoegdheid van een lokaal bestuur, maar doordat er gedurende enkele jaren weinig schot in de zaak kwam (er was geen budget bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken), namen mijn collega van Bray-Dunes en ikzelf dan maar zelf het initiatief. We bestelden een nieuwe grenspaal bij een bekende steenkapper in Veurne, de juiste millimeterprecieze locatie werd bepaald door landmeters van het Ministerie van Financiën, en zo kreeg ons land weer een correcte grens …”

Nicolas Luyssen, schepen van Erfgoed: “Bij deze kunnen we de burgemeester Van Bray-Dunes alleen maar bijtreden in de gedachte dat deze grenspaal niet enkel een (h)erkenning is van ons verleden, maar ook de bevestiging van onze raakvlakken. We koesteren niet enkel ons gezamenlijk verleden, maar blijven in vriendschappelijke dialoog richting toekomst.”