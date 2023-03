Nieuwe foto-expo zet adembenemende Blankenbergse plekjes in de kijker

Met de nieuwe foto-expo ‘Adembenemende plekken’ zet het provinciebedrijf Westtoer de schoonheid van onze kust in de kijker. Voor Blankenberge zijn vijf foto’s geselecteerd van lokale fotografen Astrid Dumolyn en Philip Vermeulen.

Deze zijn te bewonderen aan de tramhaltes Pier, Markt, Maritieme Zone, Oesterput en Duinse Polders. “De foto’s zijn een uitnodiging om bekende en minder bekende plekken te ontdekken in de vier seizoenen. De tramhaltes zijn een goed startpunt om deze pareltjes op te zoeken”, zegt schepen van Toerisme Patrick De Klerck (Open VLD). In Blankenberge is gekozen voor afbeeldingen van de Pier, de jachthaven, het ooster- en westerstaketsel en het Zeebos.

“Een toffe manier om Blankenberge in de kijker te zetten, en het doet me plezier dat twee Blankenbergse fotografen geselecteerd warden”, aldus schepen De Klerck. De expositie loopt tot 31 augustus en wordt binnenkort ondersteund door een flyer, een fotomagazine en een reispocket met adembenemende trips samengesteld op basis van thema’s en beelden van de foto-expo aan de kust.