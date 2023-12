Nieuwe folder leidt bezoekers naar de parkings in Roeselare

Met een overzichtelijke flyer die winkeliers kunnen afgeven aan hun klanten wil de stad Roeselare shoppers optimaal informeren over de parkeer- en andere mogelijkheden in de stad tijdens de eindejaarsperiode.

“Tijdens de vier eindejaarsweekends zetten we met verschillende acties nog eens extra in de verf dat de we goedkoopste centrumstad qua parkeren zijn”, aldus schepen van mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V).

Met de kerstweekends voor de deur benadrukt het stadsbestuur dat het stadscentrum de komende periode goed en goedkoop bereikbaar is. Tijdens de drie komende weekends kan men gratis met de Lijnbus naar het centrum van de stad. Daarvoor dien je ‘Roeselare’ te sms’en naar 4484. Op zaterdagen en zondagen rijdt er ook een gratis elektrische shuttlebus vanaf de parking van de Expo Hallen richting Roeselare centrum. De shuttlebus wordt vier weekend ingeschakeld. “Wie toch met de eigen wagen naar het centrum afzakt kan erg voordelig parkeren op één van de centrumparkings”, aldus schepen Van Coillie. De komende vier weken betaalt men op zaterdag en op zondag slechts 1 euro voor 4 uur, en 2 euro voor 8 uur. Op zondagen 10, 17 en 24 december is het Roeselaarse centrum telkens autovrij van 13 tot 20 uur.