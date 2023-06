Nieuwe fietsroute verbindt twintig lokale hoeves in Waregem en Anzegem

Inagro en Westtoer lanceerden begin deze week het nieuwe project ‘Fietsen naar Morgen’. Via een fietsroute van 33 kilometer lang verbinden ze twintig lokale streekproducenten in Anzegem en Waregem.

‘Fietsen naar Morgen’ moet de samenwerking tussen lokale ondernemers en landbouwers stimuleren en hen ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en belevingen. Het project van Inagro en Westtoer kreeg daarvoor steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

“Via de fietsroute worden streekproducenten uit Waregem en Anzegem letterlijk met elkaar verbonden”, vertelt gedeputeerde voor toerisme Sabien Lahaye-Battheu. ‘Fietsen naar Morgen’ heeft als doel om ondernemers, landbouwers, inwoners en recreanten dichter bij elkaar te brengen.”

De nieuwe route van 33 kilometer maakt gebruik van het bestaande knooppuntennetwerk en telt twintig lokale hoeve- en streekproducenten. Zij steken de handen uit de mouwen om de toekomstige fietsers te verwennen. “Je kan een take away picknick ophalen bij Hoeve Vindevoghel en die in een koelbox gemakkelijk meenemen op de fiets.”

Bier-ijs

Brouwerij ’t Verzet en de Sterhoek ontwikkelden zelfs een nieuw soort bier-ijs. “De route dient ook voor landbouweducatie”, duidt Muriël Derycke van Inagro. “Langs de weg staan bordjes met QR-codes om je landbouwkennis te testen. De burger is niet meer vertrouwd met land- en tuinbouw. Op deze manier willen we het dichter bij de mensen brengen en het imago van de sector verbeteren.”