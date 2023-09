Nieuwe fietshappening ‘Rond de Statie’

Op zaterdag 9 september is er de eerste Zwevegemse Fietshappening rond de statie.

Medeorganisator Stefaan Bonte: “We willen er een ludieke koers voor amateurs van maken. Elektrische fietsen en fietsen met klikpedalen zijn niet toegelaten. Wel willen we graag mooie bommafietsen, tandems, eenwielers, stads- of retrofietsen zien.” Men dient 10 keer een parcours van 1,2 km af te leggen. “Er zijn uiteraard prijzen te winnen, en dat zijn bieren van Kwaremont, ‘t Verzet en de Circusbrouwerij. Extra prijzen zijn er voor de origineelste fiets of kledij, de meest muzikale of vocale renner en voor de kids zijn er frisco’s.” Vanaf 12.30 uur kan men inschrijven in El Dorado om vanaf 13.30 uur te starten. Om 16 uur stopt men met fietsen. Wie jonger is dan 16 jaar, betaalt 5 euro, de rest 10 euro. (GJZ)