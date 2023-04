Nieuwe fietsenstalling aan station Roeselare biedt veilige plek voor 840 fietsen

Aan het station van Roeselare kan je sinds woensdag gebruik maken van een nieuwe fietsparking. Die bevindt zich langs de achterzijde van het station. De nieuwe parking is volledig overdekt en telt meer dan achthonderd plaatsen. “Naar comfort en veiligheid toe is dit een serieuze meerwaarde”, aldus schepen van mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V).

Zeventien jaar geleden startte de stad met de herinrichting van de Roeselaarse stationsbuurt. Het huidige stationsgebouw is er inmiddels al een tijd, maar met de aanleg van een gloednieuwe fietsparking is het project nu helemaal af. Mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie (CD&V) kreeg woensdagochtend de eer de allereerste fiets in de fietsenstalling te plaatsen. “Dit is een project van de NMBS dat naar comfort en veiligheid een serieuze meerwaarde betekent voor de stationsomgeving”, aldus de schepen. De nieuwe fietsparking telt in totaal 840 parkeerplaatsen. 60 daarvan zijn voorbehouden voor bromfietsen en bakfietsen. Daarnaast zijn er ook een zestigtal plaatsen voor deelfietsen van Blue Bike. “Een deel van de parking, goed voor 140 plaatsen, bevindt zich in een afgesloten zone en zal enkel toegankelijk zijn voor treinreizigers.”

Tijdelijke stallingen

Tijdens de werken konden fietsers hun fiets kwijt in tijdelijke fietsenstallingen onder het viaduct. Die worden binnenkort terug weggenomen. De NMBS staat ook in voor het beheer van de fietsparking. Fietsen die straks lange tijd in de nieuwe fietsparking blijven staan krijgen een label. Blijft de fiets toch nog staan, dan wordt die weggenomen.

In het kader van dit project pakte de stad de omgeving van de nieuwe fietsenstalling onder handen. “We hebben de kans gegrepen om tijdens de werken aan de fietsparking extra investeringen te doen in de omgevingsaanleg. Tussen de nieuwe fietsenstalling en de Beversesteenweg werd een groenzone aangelegd. Daarnaast richtten we ook een veiligere oversteek voor fietsers in die de Sint-Amandsstraat willen oversteken richting Trax.”

Alhoewel het stationsproject die de stad en de NMBS zeventien jaar geleden voor ogen hadden nu helemaal af is, liggen er opnieuw plannen op tafel voor de stationsomgeving. Het stadsbestuur wil een groener Stationsplein waar tal van evenementen kunnen plaatsvinden. Het ontwerp hiervoor wordt tijdens de Batjes in juni voorgesteld. (BF)