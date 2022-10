Nieuwe fase dorpskernrenovatie in Snaaskerke

Begin november start de tweede fase van de grootschalige dorpskernrenovatie van Snaaskerke. Een aanzienlijk werk, dat maar liefst 300 werkdagen in beslag zal nemen. Zowat 140 inwoners tekenden present op de informatievergadering in het ontmoetingscentrum.

Het belang en impact van de werken vertaalden zich in een ruime opkomst voor de infosessie. Sommige aanwezigen stonden zelfs net buiten de zaal om hun oor te luister te leggen. Het stadsbestuur, nutsmaatschappij Fluvius, aannemingen Verhelst en studiebureau Sweco gaven de nodige uitleg en duiding bij de werken. Fase 2 omhelst een complete make-over van de Kabouterstraat, Dwergenstraat, Dorpsstraat tussen de Kanaalstraat en kerk, IJzerwegstraat, Peperstraat en Snaaskerkestraat. Zo komt er onder meer een gescheiden riolering, nieuw wegdek en voetpaden, betere indeling van de openbare weg en fietsverbinding met de IJzerwegstraat.

Toegankelijkheid

Veel vragen gingen over de ontsluiting en toegankelijkheid van de Sprookjeswijk. “Een belangrijk en begrijpelijk onderwerp”, beseft ook schepen van Openbare Werken Geert Deschacht (Open Vld). “Om het komen en gaan van en naar de wijk mogelijks vlotter te laten verlopen, onderzoeken we de mogelijkheid om een tijdelijke weg in te richten. Die zou moeten lopen vanuit de Assepoesterstraat naar de Dorpsstraat, vlak naast buurtsuper Wellington Fresh.”

Ook voor de gebruikers van het ontmoetingscentrum, de jeugdverenigingen, en voetballers en supporters van KSK Snaaskerke, bekijkt het stadsbestuur een meer praktische oplossing.

“Om de site nabij de voetbalvelden makkelijker toegankelijk te maken, zijn we in gesprek met de kerkfabriek. Die is eigenaar van een stuk grond in de Dorpsstraat (op zo’n 50 meter van de kerk, red.), waarlangs misschien een tijdelijke weg kan worden aangelegd. Deze piste is nog lang niet beklonken, maar het is de bedoeling om de grond na de werken opnieuw in oorspronkelijke staat te herstellen en in te zaaien.”

Verschillende bewoners hadden nog vragen over de huisaansluitingen van de nutsleidingen, maar mobiliteit en parkeren bleven zowat de belangrijkste items.

Startschot

De werken starten op maandag 7 november en zullen alles samen 300 werkdagen duren, onderhevig aan het weer. Het startschot vindt plaats in de Kabouterstraat. In december 2023 verplaatsen de werkzaamheden naar de IJzerwegstraat en Snaaskerkestraat.

“Het is belangrijk dat over zo’n grote werken correct wordt gecommuniceerd met de inwoners”, onderstreept burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) het belang van de infovergadering. “Op onze website www.gistel.be onder het luikje ‘openbare werken’ staat een powerpoint met beschrijving van de werken. Wie met vragen zit, kan ook steeds contact opnemen via openbarewerken@gistel.be. De personen op de werf stellen zich ook aanspreekbaar op. Deze werken zijn absoluut noodzakelijk voor de langetermijntoekomst van Snaaskerke. Het is even op de tanden bijten, maar dan kan het dorp er infrastructureel weer voor decennia tegenaan”, besluit Geert Deschacht.

Eerder al werd fase 1 afgerond, met een grondige aanpak van de Bergschuurstraat, Vrijheidsstraat, Dwarsstraat, Dorpsstraat aan de kant van de Groene 62, het Stationsplein en het speelplein. (Timmy Van Assche)