Nieuwe eet- en turnzaal in VBS De Verrekijker in Rumbeke

De nieuwe eet- en turnzaal met haar roestbruine platen als wand- en dakbedekking van de vrije basisschool De Verrekijker is een echte blikvanger in de Rumbeeksesteenweg. Sommigen zijn geen fan, voor andere is het juist vernieuwend.

Het belangrijkste is uiteraard de binnenkant en die oogt fris en functioneel. Het gelijkvloers wordt ingenomen door een lichtrijke eetzaal voor de kleuters en leerlingen. Op maximale capaciteit kunnen er iets meer dan 200 kinderen aanschuiven, maar dat is echter nooit het geval, het middagmaal wordt steeds in opeenvolgende shiften verbruikt. Elke schooldag worden er ongeveer 300 warme maaltijden geserveerd. Op de eerste verdieping bevindt zich de ruime en goed uitgeruste turnzaal met grote ramen die een mooi uitzicht op de speelplaats geven.

Aangename ruimte

“Ik ben content met het resultaat en vooral blij voor de kleuters en leerlingen dat ze nu in een aangename ruimte kunnen eten en turnen”, aldus directeur Mia Leenknegt. De vroegere eetzaal is ondertussen omgebouwd tot bibliotheek en leraarskamer. Ook de verhuis naar de Rista om daar, in afwachting van de nieuwbouw, te gaan bewegen en turnen is achter de rug. Het is de vzw Calasanz, die als bouwheer voor de scholengroep Arkorum optreedt, die het hele project heeft opgezet en aangestuurd. De afbraak is in augustus 2019 begonnen en begin van dit jaar was alles zo goed als klaar. “Ondertussen liggen er al nieuwe plannen op uitvoering te wachten” vervolgt Mia. “De speelplaats wordt vernieuwd en vergroend en er komt een extra doorsteek voor fietsen in de Kloosterstraat met aansluitend een fietsenstalling”.

De directeur stipt nog aan dat de hoofdingang, voor de veiligheid, in de Kloosterstraat blijft en de turnzaal opnieuw gehuurd kan worden, zo was de Gezinsbond van Rumbeke er in de oude turnzaal vele jaren te gast voor de sessies kleuterbeweging. (AD)