Nieuwe editie van Sneukeltoer in De Haan zet vernieuwde dorpskern Vosseslag in de kijker

Een nieuwe editie van de ‘Sneukeltoer’, op zondag 26 maart, zet de vernieuwde dorpskern Vosseslag in de kijker. Zes lokale aanbieders zorgen daarbij voor heerlijke lekkernijen. “Hoog tijd om op herontdekking te gaan door het charmante én lekkere Vosseslag”, zegt schepen van Toerisme en Lokale Economie Marleen De Soete.

Na een sabbatjaar – in ‘22 koos De Haan met de Vlaanderen Vakantieland Ontdekkingsroute voor een alternatief – is de Sneukelroute weer helemaal terug. Tijdens een mooie wandeling langs bekende én nieuwe troeven van de gemeente, genieten de deelnemers van allerlei lekkers uit eigen streek.

“De route leidt de deelnemers opnieuw langs de mooiste plekjes van De Haan, waarbij we extra oog hebben voor de vernieuwde dorpskern Vosseslag met al zijn troeven. Zoals de vuurtoren van Guillaume Bijl bijvoorbeeld – een van de drukstbezochte uitkijkpunten van Horizon 2025 – of de strandtoegang aan Vosseslag, ook een van de mooiste die er zijn. Tot slot is dit ook een echt fiets- en wandelparadijsje geworden. Hoog tijd dus om op herontdekking te gaan door het charmante én lekkere Vosseslag”, zegt schepen van Toerisme en Lokale Economie Marleen De Soete (Samen Vooruit). De wandelaars ontdekken onderweg ook het natuurgebied d’Heye, de duinen en het zandstrand van Vosseslag.

Praktisch

Plaats van afspraak is gemeenschapshuis ‘t Schelpestik ter hoogte van het Kennedyplein. Starten kan daar in verschillende tijdsblokken, tussen 12 en 14 uur. De deelnemende handelszaken zijn Bakkerij Belise, De Lentescheure, De IJsparel, De Blekkaard, Frietvosje en Oase Duinenhof. Tickets (15 euro voor volwassenen of 10 euro voor kinderen onder 12 jaar) kunnen besteld worden op de website reservaties.dehaan.be.