Nieuwe ebbe- en vloeddeuren voor Mercatorsluis in Oostende

Op maandag 20 november werden de opwaartse ebbedeuren van de Mercatorsluis in Oostende verwijderd. Dinsdag gaan de werken verder met de verwijdering van de opwaartse vloeddeuren. De sluisdeuren van het Mercatordok waren dringend aan vervanging toe.

De opwaartse ebbe- en vloeddeuren zijn sterk verouderd en in slechte staat. Hierdoor is er waterverlies en kan het Mercatordok moeilijk op peil gehouden worden. Beide stellen deuren worden daarom vervangen, inclusief het beneden- en bovendraaipunt. Om de scharnieren te vervangen, die zich onder water bevinden, worden droogzetcaissons geplaatst. Dat is een soort kist die we leegpompen om in het droge te kunnen werken.

Hinder

Tijdens de werken is er geen scheepvaartverkeer mogelijk van en naar het Mercatordok. De hinder voor het busverkeer zal variëren gedurende de werken. Er zullen wel steeds zes busstations van De Lijn beschikbaar blijven. De Montgomerydokbrug wordt tijdens de werken afgesloten. De bussen rijden om via de Mercatordokbrug. Voor de voetgangers wordt er een vrije doorgang voorzien langs de Visserskaai.

Timing

De werkzaamheden zullen – zonder onvoorziene omstandigheden – duren tot begin februari. Tijdens de kerstvakantie zal de Montgomerydokbrug tijdelijk geopend zijn.