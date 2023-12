Nieuwe duurzame verlichting voor Kaasterstraat en omgeving, Roeselare volledig verled tegen 2028

De omschakeling naar ledverlichting is al ruime tijd bezig in Roeselare. Er staan niet minder dan 11.000 lichtpunten van de openbare verlichting langs de gemeentewegen. Om het energieverbruik en ook de -factuur te doen dalen, trekt de Stad volledig de kaart van LED-technologie. Meer zelfs: wat energiebesparende openbare verlichting betreft, is Roeselare als centrumstad koploper in West-Vlaanderen. Ruim 46 procent is al verled, tegen 2028 zal dat 100 procent zijn.

“Ook in de Braamstraat, Graaf de Limburg Stirumlaan, Graaf de Thienneslaan, Grenadiersstraat, Kaasterstraat, Keizer Karelstraat, Spytenburg, Warellesgoed en een deel van de Maria’s Lindestraat wil de Stad nieuwe LED-toestellen voorzien voor 145 lichtpunten”, horen we van schepen Francis Debruyne. “Dit biedt tal van voordelen. De verlichting wordt slimmer ingezet. We voorzien meer licht op die plaatsen waar het nodig is, in functie van een goede zichtbaarheid van het voetpad en de rijweg. Waar nodig worden verouderde verlichtingspalen weggehaald of verplaatst. Er komen modernere armaturen in de plaats. De energieslurpende verlichting maakt plaats voor energiezuinige witte ledverlichting. Concreet is er sprake van een vermindering met 68 procent aan totaal opgesteld vermogen.”

Defecte straatlamp gezien?

“Zeker tijdens donkere wintermaanden, is een goede werking van onze openbare verlichting van groot belang. Als je een defecte straatlamp hebt gezien, kan je daar melding van maken. In Roeselare is het Fluvius die instaat voor de lokale openbare verlichting. Het onderhoud van de verlichting langs gewestwegen zoals de N36 en R32 (Rijksweg), wordt door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) opgevolgd.”

Op elke paal staat aangegeven wie de straatlamp beheert. Vermeld bij je melding het nummer dat op de paal staat of geef het adres door waar de defecte lamp staat. Een kapotte straatlamp meld je bij Fluvius via www.straatlampen.be of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35. Een defecte lamp onder beheer van AWV meld je via www.meldpuntwegen.be of via het gratis nummer 1700.