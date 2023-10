Nieuwe duurzame shoppingkaart gelanceerd in Brugge

Stad Brugge en het datagedreven modeplatform COSH! stelden zopas bij Goûts et Couleurs een gloednieuwe duurzame shoppingkaart voor. Meteen de vierde editie van deze shoppingkaart, die in 2020 voor het eerst gelanceerd werd.

“Alleen al in Brugge verwelkomen we maandelijks zo’n 250 bezoekers via ons platform, en dat exclusief toeristen”, zegt Niki De Schryver, oprichtster van COSH! De groeiende vraag heeft geleid tot een uitgebreidere en geoptimaliseerde editie, met 69 duurzame winkels, die meteen te herkennen zijn aan de COSH!-raamsticker.

De Brugse shoppingroutekaarten zijn gratis verkrijgbaar bij onder andere In & Uit op ’t Zand. De shoppingkaart is ook terug te vinden op www.brugge.be/duurzaamshoppen. (CGRA)