Nieuwe doe-expo met clics in bezoekerscentrum Westfront focust op kinderen

Stad Nieuwpoort pakt vanaf woensdag 15 juni 2022 uit met de nieuwe doe-expo ‘Kind in Nieuwpoort’ in bezoekerscentrum Westfront waarbij kinderen aan de slag kunnen gaan met clics in een grote speelzone. Deze keer staan typische Nieuwpoortse trekpleisters centraal.

Van midden juni tot eind september lanceert Westfront Nieuwpoort voor de tweede keer een doe-expo met clics voor kinderen. Deze wordt opgehangen aan het thema ‘Kind in Nieuwpoort’. “Nieuwpoort spreekt tot ieders verbeelding. Dat is zeker bij kinderen het geval. Zij kunnen tijdens de expo al spelend ontdekken wat er in onze stad te beleven valt. Dat gaat van de zee tot de vissershaven, de zeilboten, de zeehonden en de typische gevels in historische binnenstad. En wat nog leuker is, ze kunnen zelf meebouwen aan de vele trekpleisters die Nieuwpoort rijk is. In de grote speelzone kunnen ze zich uitleven met de vele kleurrijke blokken. De doe-expo telt in totaal maar liefst 271.233 blokjes”, zegt schepen van Cultuur Ann Gheeraert.

Met dit origineel initiatief laat de Stad kinderen en ouders ook kennismaken met een breder thema, namelijk dat van Nieuwpoort als kindvriendelijke stad. “Via filmpjes en infoschermen wordt informatie gedeeld die Nieuwpoort in de kijker zet als zorgstad voor kinderen in kwetsbare situaties. Zo krijg je onze twee brugfiguren voor jongeren en kinderen, Lise Fioen en Robbe Dheuninck, aan het woord te zien. Daarnaast worden via spelletjes weetjes over de Voordeelpas, het project Boekstart, Domino, het Huis van het Kind, de Jeugddienst en ander initiatieven van het Sociaal Huis bijgebracht. Ook worden leuke clicsdecors uitgewerkt rond Warme William en de tweedehandswinkel van Domino. Bedankt aan de medewerkers en vrijwilligers voor deze en hun dagdagelijkse inspanning voor onze kinderen. Deze expo wordt ook voor kinderen in moeilijkere situaties in Nieuwpoort via de formules van voordeelpas bereikbaarder”, besluit burgemeester Geert Vanden Broucke.

Verrassingspakket

De nieuwe doe-expo loopt van 15 juni tot 30 september 2022. Tickets voor het bezoekerscentrum Westfront (Kustweg 2) kosten 5 euro per kind en 7 euro per volwassene en zijn verkrijgbaar via www.visit-nieuwpoort.be, www.nieuwpoort.be/westfrontnieuwpoort of aan de balie van het Bezoekerscentrum Westfront. Een toegangsticket is geldig voor de doe-expo Clicformers en een bezoek aan het bezoekerscentrum. Na het bezoek krijgt elk kind tot 12 jaar een leuk verrassingspakket mee naar huis. Tijdens de zomermaanden juli en augustus is het bezoekerscentrum één uur langer open: namelijk van 10 u. tot 18 u. Westfront Nieuwpoort is steeds gesloten op maandag.

Kinderen die meer willen weten over de Eerste Wereldoorlog kunnen ook deelnemen aan de belevingstocht ‘Het Mysterie van de Slimme Schipper’. Aan de hand van uitdagingen en leuke opdrachten ontdek je samen met Hendrik Geeraert en Fran het verhaal van de sluizen en de belangrijke rol die ze speelden tijdens de Groote Oorlog. (PG)