Nieuwe directeur voor woon-zorgcentrum Sint-Anna in Veurne

Op zijn 40ste koos Mohsen Zagheden voor een nieuwe uitdaging in zijn carrière. Eind mei stapte hij in de directeursschoenen van Karolien Louf in woon-zorgcentrum Sint-Anna Bulskamp. Met zijn doelstellingen heeft hij vooral één zaak voor ogen: op een warme, vriendschappelijke manier zo dicht mogelijk bij de bewoners staan en tegemoetkomen aan hun behoeften.

“WZC Sint-Anna Bulskamp onderscheidt zich van andere zorgcentra door het kleinschalig wonen, waar alle medewerkers dicht bij de bewoners staan en waar mij de warme, menselijke cultuur meteen opviel”, vertelt Mohsen. “Sint-Anna Bulskamp is een van de tien autonome ouderenvoorzieningen van de West-Vlaamse Woonzorggroep GVO. Wij hebben 91 erkende bedden, waarvan 82 in het woon-zorgcentrum en 9 in kortverblijf naast 16 assistentiewoningen en 6 plaatsen in het dagverzorgingscentrum.”

Samenhorigheidsgevoel

“Momenteel ligt de grootste uitdaging in de personeelskrapte. Gelukkig kunnen we rekenen op collega’s die zich voor 150 procent inzetten en altijd onze bewoners voor ogen houden. Er is een groot samenhorigheidsgevoel en iedereen helpt elkaar. Ons huis en onze sector hebben écht heel wat te bieden. In afwachting van nieuwe collega’s willen wij onze logistieke collega’s nog meer in verbinding brengen met de bewoners. Ik denk dan aan lichte handelingen zoals bewoners helpen bij hun ochtendtoilet, samen een spelletje kaart spelen of de krant lezen… Vanaf 19 september starten we in het klooster samen met Familiehulp een opleiding van 13 maanden voor logistieke assistenten en verzorgenden-zorgkundigen. De bedoeling is om het personeelstekort op een duurzame manier op te lossen.”

Verder wil Mohsen nog meer focussen op de bewoners en wil hij ook het vrijwilligersteam verder uitbouwen. “Daarbij krijg ik veel ondersteuning van het groepsnetwerk, waar er een kruisbestuiving is tussen de tien voorzieningen en we veel informatie uitwisselen. We kijken ook uit naar het project waar onder meer Nele Vanveuren (coördinator ethiek en dementie, red.) haar schouders heeft onder gezet, samen met Francis Fraeyman, directeur Bouw en Technieken.”

Dynamische tuin

“Het project om onze voortuin om te toveren tot een groene ontmoetingsplek voor bewoners, bezoekers en Bulskampenaars werd geselecteerd in het kader van een projectoproep van het Herstelfonds. Een dynamische tuin wordt het, met golvende paadjes, bomen, bankjes, een oplaadpunt voor fietsen… Dat past helemaal bij het GastVrij Omgeven-DNA en de filosofie van ons huis! Ook Stad Veurne is onze partner, en naast de projectsubsidie van zo’n 36.000 euro krijgen we ook steun van de Koning Boudewijnstichting.”