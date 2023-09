Nieuwe digiborden voor betere en heldere straatcommunicatie in Wingene

De gemeente Wingene beschikt over gloednieuwe digiborden. Je kan er eentje vinden bij het gemeentehuis in Wingene en op de Markt in Zwevezele. De nieuwe borden bieden een betere beeldkwaliteit.

Op de digiborden verschijnen activiteiten, evenementen, campagnes en acties die in de gemeente plaatsvinden en georganiseerd worden door de gemeente of door verenigingen.

“Op die manier ondersteunen we onze verenigingen op een effectieve en goedkope manier”, verduidelijkt schepen van Communicatie Brecht Warnez. “Elke erkende Wingense vereniging kan via de digiborden gratis hun evenement communiceren met duizenden voorbijgangers. Of het nu gaat om culturele evenementen, sportactiviteiten of andere bijeenkomsten, de digiborden zijn beschikbaar om de initiatieven die voor het brede publiek georganiseerd worden onder de aandacht te brengen.”

Grote investering

In 2012 was de gemeente één van de eerste gemeenten in Vlaanderen met een digitale straatcommunicatie. Na ruim tien jaar waren de borden verouderd en aan vervanging toe. Het gaat om een investering van 94.000 euro. De nieuwe borden bieden een aanzienlijk betere beeldkwaliteit.