Nieuwe dieren en voedselbos laten hoeve De Lovie in Poperinge uitgroeien tot De Biotope

Met nieuwe dieren en een voedselbos groeit de hoeve bij kasteel De Lovie in Poperinge uit tot het gastvrij park De Biotope, waar biologisch wordt gewerkt en tope met al wie nood heeft aan therapie, een time-out, educatie, workshops of flower art. “Bij ons gaat niks of niemand verloren.”

Bij het Poperingse kasteel De Lovie startte de gelijknamige vzw meer dan dertig jaar geleden een hoeveproject om gezonde en gevarieerde dagbesteding te bieden aan mensen met een beperking. De hoeve bouwde bekendheid op met z’n vergeten groenten en hopscheuten, en groeit nu uit tot het nieuwe gastvrij park De Biotope.

Zonder sproeistoffen

“Een plek vol biodiversiteit, waar zonder sproeistoffen zoveel mogelijk tope wordt gewerkt”, duidt hoevecoach Anja Lemahieu. Samen met zes begeleiders coacht ze veertig hoevemedewekers, een verdubbeling in vier jaar. Nooit nemen ze te veel hooi op hun vork. “Een uur tot vijf volle dagen per week, telkens op maat van wat je aankan.”

Yoshi Helsen (22) en Eline Persyn (23) zijn intussen een jaar aan de slag in de rolstoeltoegankelijke stallen, die onlangs werden opgetrokken voor tal van nieuwe dieren, waaronder pony’s Pipa en Pablo, hangbuikzwijnen Polette en Odette en reuzekonijnen Jana, Peppy en Coccy. “Ze zijn redelijk tam, waardoor ik aaitjes kan geven”, vertelt Yoshi. “De dieren voederen, de stallen uitmesten, werken op het land en in de groentekamer… hier doe ik alles graag.”

“Met de dieren knuffelen is geestig”, vindt Eline. “Ik geef hooi en korrels en zorg goed voor hen.”

“Therapie is er in de eerste plaats voor mensen, die we ondersteunen: aaien, borstelen, verzorgen en knuffelen, dat kan deugd doen”, aldus Anja. “De dieren zijn ook inzetbaar voor een zo ruim mogelijk publiek, zoals scholieren die nood hebben aan een time-out of personen met een psychische kwetsbaarheid.”

Gastrvrijheid

De Biotope stelt zich gastvrij op en de hoevemedewerkers worden begeleid om een grotere rol op te nemen in de ontvangst van bezoekers, klassen en groepen voor educatieve workshops, creatie van boeketten en flower art. Meer dan dertig vaste bloemsoorten en elf siergrassen zijn geschonken door serviceclub Rotary uit Roeselare. De leden staken er onlangs de handen uit de mouwen tijdens een teambuilding en steunden de aankoop van tuinmeubilair en dierenomheining.

Met giften en Europese en Vlaamse subsidies groeit De Biotope verder. “Dit najaar wordt een state of the art voedselbos aangeplant met Hogeschool Gent, die het bos de komende jaren verder ontwikkelt en onderzoekt”, zegt Anja. “De mensen die we ondersteunen met studenten en professoren: dat is mooi en inclusief. Het gezond, vers en divers voedsel gaat, net als de rest van onze oogst, naar de keuken voor zeshonderd bewoners en medewerkers. De resten worden verwerkt tot confituur en andere producten, die verkocht worden ten voordele van De Lovie vzw. Bij ons gaat niks of niemand verloren.” (TP)