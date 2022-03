Nieuwe dienst onthaal cruciaal voor klantvriendelijkheid

Burgemeester Geert Vanden Broucke wil nog meer nadruk leggen op klantvriendelijkheid. “Het is een thema dat ons al lang bezighoudt. De stad is een bedrijf en het is onze taak om aan onze inwoners, bezoekers en mensen met een tweede verblijf de nodige diensten aan te bieden”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

Het nieuwe dienstverleningsmodel werd uitvoerig besproken op de laatste gemeenteraad. Het concept achter het nieuwe organisatiemodel is geschreven in functie van het nieuwe Administratief Centrum. Er wordt onder meer ingezet op digitale dienstverlening met als startpunt de vernieuwde website.

Afsprakenmodule

“Daarop vind je een centrale zoekfunctie, een productcatalogus, het E-loket, gerelateerde veelgestelde vragen en een afsprakenmodule. Maar: wat digitaal kan, kan ook met hulp van de onthaalbediende of op afspraak. Het voordeel voor de burger is dat er niet moet worden aangeschoven in een wachtrij en dat een afspraak kan ingepland worden in de agenda. De administratie weet wie komt en waarvoor en kan zich zo ook beter voorbereiden. Er komen geen ‘binnenwandelende’ bezoekers meer, de focus ligt op dossierwerk en de tijdsbesteding kan beter ingepland worden. Iedereen tevreden dus. Dit nieuwe werken is nu reeds ingeburgerd in Nieuwpoort en we voelen nu al dat dit zeer goed werkt, dat dit efficiënt is. Op de website kan je alles terugvinden. Wil je een geboorteakte, iets van vroeger dat je wil opzoeken, alles kan je verkrijgen via het internet. Dat werkt zeer goed; mensen met een druk programma zeggen me dat dit een geschenk uit de hemel is”, zegt de burgemeester.

Bij deze vernieuwde aanpak is de oprichting van een nieuwe dienst onthaal cruciaal, het moet een onthaal worden met ruime openingsuren en een vrije inloop, maar ook gemakkelijk telefonisch bereikbaar.

Thuiswerk

“De mensen zullen meteen, zonder afspraak, voor eenvoudige, veelgevraagde producten kunnen langskomen. Blijkt de vraag complexer dan wordt door de onthaalmedewerker voor de klant een afspraak gemaakt met een specialist van de betrokken dienst. Ik wil benadrukken dat mensen die niet zo onderlegd zijn met het digitale gebeuren en computers, nog altijd naar het Stadhuis kunnen komen. En is er een moeilijke vraag te stellen, bijvoorbeeld aan stedenbouw, dan kunnen ze een afspraak maken. De vraag wordt voorbereid en dan later beantwoord.”

Ook voor het personeel zijn er veranderingen. “Het kantoor wordt een ontmoetingsplek en thuis de werkplaats. Het stadspersoneel zal twee dagen thuis werken en drie dagen op kantoor. Voorbereidend werk wordt thuis gedaan en daarna komen ze naar het werk om alles af te werken. Er zal ook meer digitaal worden vergaderd omdat dat efficiënter is. De mensen verliezen minder tijd met zich te verplaatsen naar de vergaderingen. Medewerkers hebben ook niet langer hun eigen bureau, stoel en computer. Ze kiezen in functie van de aard van hun werk de op dat moment meest geschikte werkplek”, aldus nog de burgemeester. (PG)