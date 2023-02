Nieuwe culinaire trend: lunch eens in een Brugs woonzorgcentrum

Al drie seniorenhomes in Brugge stellen hun restaurants open voor niet-bewoners. Na woonzorgcentrum Westervier pakken nu de residenties Berkenhof en Ten Eeckhoute van de Armonea-groep uit met lunches voor iedereen. Het is een strategie om potentiële bewoners kennis te laten maken met hun infrastructuur, zo blijkt. Wij wilden het eten en de sfeer proeven en schoven mee aan.

Artisjok met fijne groentjes, krab en garnalendressing. Minestrone. Fishsticks met tartaarsaus en preistoemp. Panna cotta met fruitbrunoise. Voor dit viergangenmenu, inclusief drank en zeer vriendelijke bediening, betaalden we dinsdag slechts 20 euro in het restaurant van residentie Ten Eeckhoute op de Garenmarkt in Brugge. Het is, naast Westervier en Berkenhof, een van de drie woonzorgcentra in Brugge die hun refter opent voor niet-bewoners.

Marketingstrategie

“Sinds begin 2023 wenst de groep Armonea zijn aanbod aan senioren te vergroten en daarom laten we niet-residenten graag kennismaken met onze lekkere keuken”, verduidelijkt Iris Mengelberg, directeur van Residentie Ten Eeckhoute. “We stellen dagelijks ons restaurant open om Bruggelingen kennis te laten maken met de verse bereidingen van onze chefs. Zo krijgen ze ook een blik op het dagelijkse reilen en zeilen in onze residentie.”

Met andere woorden: Armonea heeft een nieuwe, culinaire marketingstrategie uitgedokterd om ook potentiële residenten warm te maken voor haar serviceflats. Een slimme tactiek, toch wel. De residentie richt zich bij het openstellen van haar restaurant in hoofdzaak op senioren, maar vraagt de bezoekers van het restaurant uiteraard niet om bij reservatie hun leeftijd te melden. Ook wij moesten dinsdag onze geboortedatum niet verklappen. En de kans lijkt ons klein dat bij jonge koppels het idee rijst om voor een romantische date tussen de senioren van de residentie plaats te nemen…

85 plaatsen

Het restaurant van Ten Eeckhoutte, dat plaats biedt aan 85 personen, zat dinsdag voor drie vierden vol. In hoofdzaak gevuld met residenten. Door onze aanwezigheid zakte de gemiddelde leeftijd flink. Tijdens de weekends zit het restaurant naar verluidt goed vol met familieleden van de bewoners. Die combineren een bezoekje aan oma of opa met een lekker etentje in de residentie.

Momenteel verblijven 93 senioren in de tachtig assistentiewoningen, die ingericht zijn in het gerestaureerde pand van de voormalige bank Dujardin. Niet alle bewoners lunchen in het restaurant, want iedereen beschikt over een eigen keuken in hun comfortabele assistentiewoning en kan dus zelf kokkerellen. Als ze dit wensen of nog zelf kunnen.

Er staat trouwens ook geen bordje buiten op de Garenmarkt, met reclame voor het restaurant. Een stormloop van luidruchtige Duitse of Nederlandse toeristen hoeven de residenten van Ten Eeckhoute dus niet meteen te vrezen. Trouwens, wie wenst te lunchen in Ten Eeckhoute moet vier dagen op voorhand zijn komst reserveren, zodat de keukenchefs tijdig verse producten kunnen aankopen.

vol-au-vent met frietjes

Ten Eeckhoutte is niet de eerste en enige. In residentie Berkenhof in de Daverlostraat in Assebroek, dat tot dezelfde Armonea rusthuisgroep behoort, kunnen omwonenden sinds kort enkel op woensdagmiddag aan tafel aanschuiven voor de lunch.

“Voor een soep van de chef, vol-au-vent met frietjes of balletjes in tomatensaus én een flan karamel vragen we 12 euro”, verduidelijkt directeur Kathy Dierickx. “Die formule is ideaal voor de kinderen, kleinkinderen en vrienden van onze bewoners. Na de lunch zijn er activiteiten waaraan de 55-plussers kunnen deelnemen.”

Gehakt parmentier

Op vrijdagnamiddag kunnen Bruggelingen in diezelfde residentie een schotel afhalen om thuis op te warmen. Een tip voor de liefhebbers van hespenrolletjes met witloof of gehakt parmentier! Woonzorgcentrum Westervier van de Curando-groep in de Speelpleinlaan in Assebroek pikte enkele weken geleden dan weer handig in op de stopzetting van traiteur De Terrine in Sint-Kruis, die bij veel mensen aan huis warme maaltijden leverde. Westervier neemt die dienstverlening zeven dagen op zeven over.

Bovendien pakt Curando ook uit met De Torre: vijf dagen per week kan je bij de Zusters van Maria in de Pastorieweg in Sint-Kruis terecht voor een lunch. “We merken dat niet iedereen graag alleen zit te eten, mensen hebben nood aan een babbel”, zegt Leen Verté van Westervier. “Om 12 uur wordt in groep aan tafel geschoven voor soep, hoofdgerecht en dessert. We vragen 12 euro, water inbegrepen. Zo kunnen Bruggelingen hun eenzaamheid doorbreken en genieten van een dagverse maaltijd tegen een betaalbare prijs.”