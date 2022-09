Nieuwe collectiestukken in Poperings Museumhuis Lucien De Gheus

Het bestuur van de CVBA De Gilde overhandigde een groot decoratief paneel, van de hand van de Poperingse kunstenaar Lucien De Gheus, aan het Museumhuis met diens naam. De Gilde werd vertegenwoordigd door voorzitter Bert Surmont en zaakvoerder Luc Houwen, de Stichting De Gheus door Luc Vandewynckel en Philip Crousel.

“In 1958 werden verbouwingswerken uitgevoerd aan het café Het Kristen Volkshuis of De Gilde in de Ieperstraat in Poperinge”, opent architect Luc Vandewynckel. “Dat was het lokaal van het Christen Werklieden Verbond ACW. Het café en de feestzaal werden toen uitgebaat door Albert Devos-Vandevoorde. De Gheus werd gevraagd om voor de nieuwe inrichting van het café decoratieve werken te maken, volgens de omschrijving in het bestek van architect Jan Carpentier van 29 augustus 1957. De inrichting van het café werd bekostigd door de brouwerij Leopold uit Brussel.”

De opdracht bestond uit drie onderdelen: keramische panelen voor de cafétoog, een decoratief paneel en een houten kruisbeeld. Op 4 augustus 1958 begon Lucien De Gheus met het ontwerp voor twee keramische reliëfs met als onderwerpen: ‘De morgen van de arbeider’ en ‘De avond van de arbeider’. Hij werkt er de volledige maand augustus aan, ongeveer 100 uur voor het ontwerpen en modelleren van reliëfs en tegeltjes, bakken, glazuren en opnieuw bakken. Op het eind van de maand werd de keramiek ingemetseld. “De keramische panelen bevinden zich nu in privébezit, maar hier op zolder vonden we de ingelijste schetsen terug”, zegt Luc Vandewynckel.

Decoratief paneel

Op 15 oktober van datzelfde jaar startte De Gheus met het plamuren van het decoratief paneel. In zijn agenda noteert De Gheus vijf dagen in oktober waar hij hieraan werkt. Hij noemt het ‘De Gilde paneel’. Een titel of onderwerp vernoemt hijzelf niet. Dit met rode tinten olieverf ingekleurde houten paneel met grillige contouren toont een viertal figuren rondom een cirkelvormige kern. Luc Vandewynckel nam het werk wat onder handen en nu hangt het permanent in het Museumhuis.

Houten beeldhouwwerk Kruisbeeld.

Onmiddellijk na het decoratief paneel begon De Gheus met het beeldhouwwerk in rode Congolese Cambala. De houten cambalastukken werden in het atelier van M. Parrijn verzaagd en verlijmd. In de maanden november en december kapte De Gheus de houten Christus. Een artikel in Het Wekelijks Nieuws van 26 december 1958 vermeldt het volgende: ‘Op kerstdag 1958 werd door deken Geldof overgegaan tot de inzegening van een groot nieuw kruisbeeld in de gelagzaal van ‘De Gilde’.’

“Het beeld werd aangekocht door de Private Stichting Lucien De Gheus in maart 2017 bij de erfgenamen van Gerard Devos”, weet Philip Crousel. “Ook hier was de opdrachtgever Brouwerij Leopold uit Brussel. Na de stopzetting van het café ging het beeld terug naar Brussel. De verdeler voor de brouwerij Leopold voor deze streek was Karel Verfaillie uit Proven. Na de dood van Karel Verfaillie ging de verkoop van Leopold bieren over naar Nevejan in Krombeke. Gerard Devos die werkzaam was geweest bij Verfaillie, werd gevraagd door de brouwerij Leopold te gaan werken bij Nevejan Hij zou hiervoor dan een cadeau krijgen. Achteraf bleek dat cadeau het beeldhouwwerk te zijn. Wijlen José Nevejan ging het ophalen in Brussel.”