Nieuwe certificaten ‘Belgische Hop’ voor brouwers uitgereikt in Poperinge

In de Poperingse zaal Skindles had de feestelijke uitreiking plaats van de certificaten voor de aangevraagde bieren in 2022. Voor de tiende keer mochten brouwers uit het hele land een certificaat ontvangen, omdat ze het logo ‘Belgische Hop’ op hun etiket kunnen plaatsen.

Joris Cambie, voorzitter van de vzw HOP: “Momenteel staat er 183 hectare hop in België, voornamelijk in de Poperingse regio. Ondertussen behaalden 160 brouwerijen met 629 speciaalbieren, ons logo ‘Belgische Hop-houblon belges- Belgian hops’. Onze vzw verdedigt de belangen van hoptelers en brouwers bij de overheden, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Door de erg warme zomer van 2022, was de opbrengst van de hop volgens soort 20 tot 40 procent lager, met een algemeen gemiddelde van min 29 procent. Maar we stonden er niet alleen voor in België, wereldwijd was de opbrengst 19 procent lager dan het jaar ervoor. Door de grote overstock van 2021 leidde dat nog niet tot tekorten.”

Eigen veredeld Poperings hopperas

Kris Notebaert (CD&V), schepen van Landbouw: “De ontwikkeling van een eigen veredeld Poperings hopperas gaat de komende vier jaar onverminderd verder. Momenteel zijn we al bezig met proeven met zes verschillende rassen. We hopen dat we met de eerste brouwproeven kunnen uitpakken in 2025.”

Ten slotte stelde burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) dat de hop al meer dan 600 jaar hét Poperingse product bij uitstek is. En hij nodigde iedereen uit tot de Internationale Hop- en Bierfeesten, die van 15 tot 17 september van dit jaar eindelijk weer mogen plaatsvinden. (AHP)