Nieuwe carnavalsvereniging Wifi boven de doopvont gehouden

In Ardooie werd een nieuwe carnavalsvereniging boven de doopvont gehouden. In het voormalige café De Gapaard, nu omgedoopt tot Yesterday’s World, werd carnavalsgroep Wifi opgericht. Bezieler is Wilfried Vantomme.

Wilfried Vantomme uit Ardooie is in carnavalsmiddens geen onbekende. Een paar jaar terug werd hij verkozen tot Prins Carnaval. Maar het was zijn wens om met een eigen groep carnavalisten uit te pakken vanuit zijn woonplaats Ardooie.

In de uitbaatster van Yesterday’s World vond hij een enthousiaste medestander waar de nieuwe vereniging hartelijk welkom is. Daar stond symbolisch de doopvont voor de Wifi’s. “Nog voor de officiële start van de vereniging meldden zich al een tiental leden die willen toetreden. Onze eerste doelstelling is een gezellige vriendengroep te vormen en op een plezierige manier regelmatig bijeen te komen. Binnen enkele maanden staan de hoogdagen van het carnaval op de agenda en we denken er nu al aan om aan een aantal activiteiten rond het carnaval in de buurt deel te nemen als groep. Op langere termijn is het de bedoeling om een eigen praalwagen te bouwen om zo in de stoeten te kunnen meestappen en meerijden”, zegt Wilfried Vantomme. (JM)